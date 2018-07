Ivan | 24 anni | si suicida in azienda | l’aveva ereditata dal padre ed era poi stato

Nascondono una pistola sotto al dIvano : il figlio di 4 anni la trova e si uccide : Tragedia delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di 4 anni, il piccolo Justin Foss jr., è morto sabato scorso in ospedale. Il bambino, dopo aver trovato una pistola che i suoi genitori nascondevano in casa, si è ucciso. Il padre, pregiudicato di 27 anni, e la mamma sono stati arrestati.Continua a leggere

Usa - bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto al dIvano e si spara : Ma mentre gli adulti si interrogano e polemizzano sulla politica delle 'armi facili', negli Usa i bambini continuano a morire. Stavolta è toccato a Justin jr., ma poteva succedere alla sua sorellina ...

Ivana Mrazova compie 26 anni : la sorpresa di Luca e la festa con Aida e Tonon : Il compleanno di Ivana Mrazova a Saint-Vincent: la sorpresa di Luca Onestini e la festa con Aida Yespica e Raffaello Tonon Compleanno a Saint-Vincent per Ivana Mrazova. La modella ceca ha compiuto 26 anni (è nata il 1 luglio 1992) nella splendida location della Valle d’Aosta, dove si trova per un impegno di lavoro. L’ex concorrente […] L'articolo Ivana Mrazova compie 26 anni: la sorpresa di Luca e la festa con Aida e Tonon ...

Milano - condanna definitiva a 6 anni per due poliziotti : “SpartIvano con banda di nomadi il bottino dei furti in stazione” : Dovranno scontare 6 anni i due ormai ex poliziotti finiti agli arresti domiciliari nel dicembre 2015 con l’accusa di aver spartito con una banda di nomadi il bottino di una serie di furti ai danni di passeggeri alla stazione Centrale di Milano. Il verdetto della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, lo scorso novembre, aveva portato le pene da 7 a 6 anni riqualificando il reato di concussione in induzione ...

Carmen Di Pietro e Antonio RIvano stanno insieme/ Il modello è 11 anni più giovane : "L'età non è un problema" : Carmen Di Pietro ha un nuovo amore, è il modello Antonio Rivano, di 11 anni più giovane di lei. Intervistata dal Spy, lei ammette: "L'età non è mai stata un problema per me".(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Alfa Romeo : arrIvano Giulia e Stelvio NRING per celebrare i 108 anni dell'azienda (VIDEO) : L'Alfa Romeo ha pensato di fare una sorpresa ai suoi affezionati clienti in vista dei 108 anni dell'ingresso sul mercato delle automobili. Proprio oggi, il 24 giugno, ma di 108 anni fa ovvero nel 1910 veniva presentata la 24 HP dall'Anonima Lombarda Fabbrica. Oggi invece, per rallegrare la lieta data verranno lanciate due vetture esclusive: la Stelvio Quadrifoglio NRING e la Giulia Quadrifoglio NRING. Verranno prodotti però solamente 108 ...

Gli arrIvano 90 multe in 2 anni - poi la scoperta choc : 'Sono tutte auto guidate da rom' : di Alessia Marani 'Inseguito' dalla polizia stradale di mezz'Italia, bersagliato da multe a tre zeri, 'ricercato' dalle compagnie assicurative nazionali, tutto per colpa di 16 auto, tra cui una Jaguar,...

Il cuore dei 70enni è più giovane/ Gli infarti arrIvano 10 anni più tardi rispetto al passato : Il cuore dei 70enni è più giovane, gli infarti arrivano 10 anni più tardi rispetto al passato. Grande passo avanti nella malattie cardiovascolari, come spiegano gli esperti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - attenzione a Chris Froome! ArrIvano i due tapponi favorevoli al britannico : il keniano bianco può ribaltare tutto! : La pazza idea sta sempre più balenando nella sua mente, la strampalata follia di recuperare oltre tre minuti di ritardo sta sempre più piacendo all’uomo imbattibile nelle grandi corse a tappe, la possibilità di fare saltare il banco quando tutto sembrava già finito sta prendendo vita giorno dopo giorno. Chris Froome non ha ancora gettato la spugna, non ha ancora mollato la presa, non si è ancora arreso e vuole provare a entrare nella ...

Al 'Cilea' arrIvano Cirilli - Pannofino - Mannino - Lopez Solenghi e tanti altri big : E' tutto pronto per la nuova stagione dell'Officina dell'Arte che riapre il sipario del tempio reggino con sette travolgenti spettacoli e un fuori abbonamento. Un'altra sfida per l'attore e direttore ...

Ballando con le stelle 2018/ Ivana Zazzaroni massacra Giovanni Ciacci : "Quante ca***te sparate" : Ballando con le stelle 2018: in vista della finalissima, Ivan Zazzaroni massacra sui social Giovanni Ciacci che potrebbe strappare la vittoria a Gessica Notaro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:54:00 GMT)

Avvenire festeggia 50 anni con il restyling; il 10% dei ricavi pubblicitari arrIvano dal digotal : Il volume raccoglie le riflessioni delle firme di Avvenire sulla politica, l'economia, la società, la scienza, la cultura e la fede, ed è curato dal giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri. Per l'...

CaIvano - zio abusava della nipote di 15 anni : le violenze nello stesso rione dove morì Fortuna : I Carabinieri della stazione di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona residente a Caivano, nel Parco Verde, gravemente indiziata del...

