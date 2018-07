Italiani sempre più realisti | l' auto dei sogni? Quella che possono permettersi

Sondaggi - sempre forte l area di governo. Tre Italiani su 4 fedeli all euro. E Gentiloni è il più popolare nel centrosinistra : Lo stato di salute dell'opposizione. E la solidità della collocazione europea dell'Italia. Si concentrano su questi due versanti del campo politico - oltre che sulla salute della maggioranza di ...

Aifa : gli Italiani consumano sempre più medicine : Il rapporto nazionale presentato oggi dall'Agenzia italiana del farmaco certifica che il consuano di medicine, ha subito un aumento del 4,3% delle dosi assunte che ha portato ad un rialzo della spesa ...

Sempre più Italiani prenotano al ristorante con lo smartphone : Nella prima metà di quest'anno TheFork ha registrato un enorme aumento delle prenotazioni online dei ristoranti e tra i Paesi con la crescita più alta vi è l'Italia L'articolo Sempre più italiani prenotano al ristorante con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

La più amata dagli Italiani? Sempre la Clio : Un successo che prosegue quindi per Clio che è stata anche oggetto di un abbinamento al mondo della moda con l'inedita Clio Moschino, una versione che è stata presentata in anteprima lo scorso ...

Giornata mondiale del bacio - per Italiani il più importante è sempre quello della mamma : Per sette Italiani su dieci il primo bacio che non si dimentica mai è quello materno, in particolare il bacio della buona notte, perché segno di amore gratuito e incondizionato che trasmette un senso di protezione e di pace. I risultati di uno studio di Baci Perugina per la Giornata mondiale del bacio.Continua a leggere

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli Italiani non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». Anche perché senza i regolari il sistema pensionistico e il welfare sono a rischio. A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boe...

Sanità - sempre più Italiani rinunciano alle cure per difficoltà economiche : In Italia si cura solo chi può permettersi di pagare. Lo rivela il professor Giuseppe Milanese , presiedente di Confcooperative Sanità nel corso dell'assemblea nazionale in svolgimento a Roma. L'...

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli Italiani non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso della sua relazione in Parlamento per presentare il rapporto annuale d...

Intolleranza al glutine : perché sempre più Italiani ne soffrono : Sono sempre di più gli italiani che, negli ultimi anni, hanno scoperto di soffrire di celiachia o di Intolleranza al glutine. Ma da dove nascono questi disturbi, e perché i casi di chi ne è vittima sono in aumento? A fare un po’ di chiarezza sull’argomento è stato il TG1, che ha realizzato un approfondito servizio sul tema. Una troupe si è recata in Sicilia, dove alcuni terreni sono dedicati alla coltura dei grani antichi. perché ad ...

Italiani - sempre più smartphone-mania : il 61% li usa a letto - il 34% a tavola : L'uso degli smartphone per gli internauti Italiani è in continua crescita. Si usa il cellulare o il tablet a letto, a tavola e anche alla guida. Il 28% ammette la dipendenza da internet

Sempre più Italiani hanno armi in casa. E Salvini : "Ora riformare la legittima difesa" : Gli italiani si sentono Sempre meno sicuri. Lo rivela l'ultimo rapporto Censis sulla sicurezza. Nonostante i reati nel Belpaese siano diminuiti del 10,2% in un anno, i cittadini hanno paura e ricorrono alle armi per potersi difendere: in 4,5 milioni di case ci sono pistole o fucili, mentre, in un anno, le licenze per porto d"armi sono aumentate del 13,8%. Ma questi dati potrebbero continuare a crescere visto che il 39% degli italiani, quasi uno ...

Mattarella : "La solidarietà da sempre nel Dna degli Italiani" : Il Capo dello Stato visitando la comunità di San Patrignano ha parlato della solidarietà che da sempre è cifra distintiva degli italiani. Sergio Mattarella nel suo intervento ha sottolineato quanto la solidarietà possa essere importante nel tessuto sociale di un Paese: "Il tessuto solidale di un Paese e al suo interno di ciascuna comunità, è il bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche", ha ...

Generazione inter(net)dipendente : sempre più intensa e totalizzante l’esperienza Internet degli Italiani : Inter(net)dipendenti, così appaiono gli italiani ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere digitale nella società della conversazione”, il 4° rapporto Agi-Censis realizzato nell’ambito del programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione Cotec, che indaga la reazione degli italiani di fronte ai processi innovativi. La presentazione questa mattina alla Camera dei Deputati e in diretta web sul sito Agi durante l’Internet Day ...

Gli Italiani che credono alle favole e il governo più debole di sempre : Su un punto Matteo Salvini avrebbe (avrebbe) ragione, se non fosse diventato il migliore amico di gente come Orbán – che ha appena reso illegale ospitare migranti economici, chiudendo per sempre ai ricollocamenti europei – o degli austriaci. L’idea cioè che mentre il problema del regolamento di Dublino III e in generale delle migrazioni è sbloccare la questione del primo approdo, Francia e Germania propongono al contrario una bozza di ...