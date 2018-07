Italia | produzione costruzioni maggio in lieve calo

Farmaceutica : sorpasso dell’Italia sullla Germania - ora è prima in Ue per produzione : Italia-Germania 1-0. Il nostro Paese è ora il primo produttore farmaceutico dell’Unione europea. Dopo anni di inseguimento, l’Italia ha superato la Germania con una produzione di 31,2 miliardi di euro contro i 30 dei tedeschi. Un successo dovuto al boom dell’export che oggi sfiora i 25 miliardi. Se ne parla oggi a Roma in occasione dell’Assemblea pubblica di Farmindustria, l’associazione delle industrie ...

Fca verso la piena occupazione con produzione in Italia dei 9 modelli del piano industriale : TORINO - Fca conferma ai sindacati che produrrà in Italia nove degli undici modelli previsti dal piano industriale per l'Europa e assicura che questo permetterà di raggiungere la...

Italia - torna a crescere la produzione industriale : Teleborsa, - A maggio 2018 la produzione industriale in Italia torna a salire dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di aprile . L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita ...

Italiana Coke : nel 2017 2018 tornano produzione e volumi di trasporto sostenuti : Cairo Montenotte. Il gruppo Italiana Coke, superata la fase di difficoltà finanziaria, torna a marciare su livelli sostenuti di produzione e volumi di trasporto. I volumi relativi all'esercizio 2018 , ...

Rinnovabili : nel 2050 copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia e il 99% in Spagna : Il New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg, presentato nella sede Enel, ha rilevato che nel 2050 le Rinnovabili copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia e il 99% in Spagna: i due Paesi sono in testa rispetto al resto dell’Europa, che raggiungerà comunque l’87%, grazie a vento, sole e acqua. A livello mondiale le Rinnovabili dovrebbero coprire il 50% della produzione elettrica nel 2050. L'articolo ...

Italia - prezzi alla produzione in salita a maggio : Teleborsa, - Aumentano i prezzi alla produzione dell'industria, a maggio. Nel mese in questione, informa l'ISTAT, l'indice dei prezzi di fabbrica ha registrato una salita dello 0,7% su mese e del 2,4% ...

Birra - in Italia è record di produzione - export e consumi : La Birra prodotta in Italia piace sempre di più. Da noi, come all'estero. E così il 2017 è stato un anno record. L'export ha raggiunto 2,7 milioni di ettolitri, in crescita del 7,9% rispetto al 2016 e ...

Bio-on inaugura in Italia il primo impianto per la produzione di bioplastiche speciali : naturali e biodegradabili al 100% : Bio-on, attiva nel settore della bioplastica di alta qualità e quotata all’AIM su Borsa Italiana, ha inaugurato oggi il primo impianto di proprietà progettato per produrre bioplastiche speciali PHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per nicchie merceologiche avanzate ad alto valore aggiunto come le microscopiche perline (microbeads) destinate al settore cosmetico. «Siamo estremamente orgogliosi – spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di ...

Il presidente Unic-Concerie italiane illustra l'andamento del settore tra passato e futuro.

Xylella e meteo : Italia verso il dimezzamento della produzione di olio : Il settore olivicolo Italiano, già alle prese con l’emergenza nazionale ‘Xylella fastidiosa‘ che ha distrutto l’economia olivicola del Salento e messo a repentaglio l’intero cuore olivicolo nazionale, adesso fa la conta dei danni provocati dalle gelate di fine inverno e dalle bizze del meteo di queste settimane. Le temperature e le precipitazioni di questi giorni non aiutano l’attecchimento dei fiori delle ...

Produzione auto - aprile positivo per industria automotive Italiana : + 9%. Nei 4 mesi -8% : TORINO - La Produzione di autovetture supera le 62.000 unità nel mese di aprile, in crescita del 9% rispetto allo stesso mese del 2017. Nel primo quadrimestre registra una flessione...

Italia - ad aprile produzione industriale in calo oltre le attese : Teleborsa, - Ad aprile 2018 diminuisce la produzione industriale in Italia che registra una battuta d'arresto dopo mesi positivi, tornando sui livelli di febbraio 2018. Nello stesso mese flessioni ...