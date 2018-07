«Israele Stato-Nazione degli ebrei» | ecco perché la legge fa discutere

Israele ha approvato una legge che definisce il paese uno stato esclusivamente ebraico : Oltre a promuovere nuovi insediamenti e rimuovere l'arabo dalla categoria di "lingua ufficiale" The post Israele ha approvato una legge che definisce il paese uno stato esclusivamente ebraico appeared first on Il Post.

È stata attaccata di nuovo la base militare T-4 in Siria - potrebbe essere stato Israele : Nella notte tra domenica e lunedì c’è stato un attacco aereo contro la base militare Siriana T-4, a est della città di Homs. La base, nota per ospitare al suo interno molti soldati e mezzi iraniani, era già stata colpita The post È stata attaccata di nuovo la base militare T-4 in Siria, potrebbe essere stato Israele appeared first on Il Post.