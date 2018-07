ilfattoquotidiano

: Iran, pensare che le donne entreranno allo stadio è un errore - Cascavel47 : Iran, pensare che le donne entreranno allo stadio è un errore - Freddieafk : RT @BobbiaOdille: - omnibussemper : RT @BobbiaOdille: -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Come al solito le notizie sull’sono sempre approssimative. Ieri l’Ansa riportava la falsa notizia secondo la quale leiane potranno entrare. Notizia ripresa da molti altri media e non verificata da fonti ufficiali. Infatti mentre sui social si cantava vittoria confondendo ulteriormente la nostra povera opinione pubblica, il portavoce del ministro degli Interniiano Seyed Salman Samani smentiva la notizia. Solo chi non conosce l’poteva cadere nell’, nell’illusione. Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979 leiane erano state fatte entrare all’Azadi Stadium di Teheran lo scorso 20 giugno, insieme agli uomini per assistere sul maxischermo a-Spagna, la seconda partita per il ‘Team Melli’ ai Mondiali Fifa di Russia 2018. Personalmente lo scetticismo che questa fosse una totale apertura alleera ...