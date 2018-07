iPhone 9 sarà dotato di riconoscimento facciale? I rumors su caratteristiche | data uscita

Tutti i modelli - colori e il prezzo iPhone X 2018 : sarà perfino dual SIM? : Come sarà l' iPhone X 2018 ? Ci saranno almeno tre modelli come successori dei tre esemplari 2017? Il noto analista Ming-Chi Kuo ha appena pubblicato un rapporto in cui dettaglia la prossima generazione dei melafonini che potrebbe stupire per non pochi aspetti. Secondo quanto riportato pure dal sito di settore 9to5Mac, ecco che il prezzo dell' iPhone X Plus, quello cioè con schermo OLED da ben 6,5 ??pollici, dovrebbe assestarsi sui 1000 ...

iPhone X con fotocamera a tripla lente nel 2019 - ecco come sarà : Nel 2019 potrebbe essere presentato un iPhone X con tripla fotocamera posteriore come ha fatto quest’anno Huawei con il P20 Pro. Gli analisti sembrano essere certi di questo per via delle aziende di fornitura di sensori e coperture per le fotocamere Apple. iPhone X con tripla fotocamera posteriore Naturalmente non sarà solo l’azienda di Cupertino ad optare per questa configurazione della fotocamera posteriore, secondo ...