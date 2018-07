Io tra due vice premier e un Cerbero Giuseppe Conte sul Fatto | La mia

Montagna tragica : due alpinisti morti sul Cervino dopo volo di 1300 metri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Montagna tragica: due alpinisti ...

Usa-Europa - la guerra dei due mondi tra monopoli digitali - dazi e antitrust : Dietro alla multa contro Google si gioca una sfida economica e politica molto più ampia tra Europa e Usa, sulla scia delle dichiarazioni del presidente Trump, che la settimana scorsa ha definito la Ue una «nemica» sul piano commerciale....

NBA - maglie di DeRozan e Leonard bruciate? Toronto e San Antonio hanno due modi diversi di valutare la trade [VIDEO] : DeRozan e Leonard stanno facendo molto discutere nella NBA, la trade tra Toronto e San Antonio sta tenendo banco negli Usa E’ cattiva usanza negli ultimi anni bruciare le maglie di sportivi ‘presunti’ traditori a causa del passaggio da una squadra ad una rivale, in qualsivoglia sport. Anche nella NBA ciò è accaduto spesso e volentieri, ma nel caso della trade tra Toronto e San Antonio che ha visto protagonisti DeRozan e ...

In arrivo un duetto di Lady Gaga e Taylor Swift? Le due popstar nello stesso studio di registrazione (foto) : Sarebbe un sogno per entrambe le fanbase, un successo commerciale assicurato e un'interessante incontro artistico, l'eventuale duetto di Lady Gaga e Taylor Swift. L'ipotesi comincia a farsi strada dopo la diffusione delle foto che ritraggono la Swift all'ingresso degli studi Electric Lady di New York: la cantante di Reputation, tra una tappa e l'altra del suo tour mondiale negli stadi, è stata paparazzata mentre entrava negli stessi studi di ...

Regeni - Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi. E poi dice : “Giustizia egiziana sarà rapida”. L’omicidio due anni e mezzo fa : Un mese fa aveva archiviato la questione legata al caso di Giulio Regeni privileggiando le “buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto“. Ora, invece, Matteo Salvini è andato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi. E alla fine il Viminale ha diffuso una nota per dire che il ministro dell’Interno ha rinnnovato la richiesta di “fare piena luce sull’omicidio dello studente ...

Netflix a lavoro su due serie tv tratte dal lavoro di Mark Millar : Tra le serie originali che saranno prodotte: Jupiter's Legacy Jupiter's Legacy segue le vicende della prima generazione di supereroi al mondo, attiva negli anni Trenta. Oggi sono le guardie della ...

Crollano le nascite in Italia anche tra gli immigrati : meno di due figli a coppia : E' calo delle nascite anche per le coppie di immigrati . La media è stata di meno di 2 figli a coppia negli ultimi 10 anni. Un dato in controtendenza rispetto al passato e che sembra andare nella ...

Tutto in una notte - donati fegato e reni di due pazienti ultraottantenni : Empoli, 18 luglio 2018 - Doppio prelievo multiorgano all'Ospedale San Giuseppe di Empoli . Grazie al gesto di grande generosità dei familiari, nella notte scorsa due pazienti , un uomo di 83 anni e ...

Ventidue milioni di euro in più per contrastare la povertà e migliorare l'inclusione in Piemonte : Ventidue milioni di euro in più per le politiche sociali del Piemonte, da utilizzare per migliorare l'inclusione. A presentare gli ambiti di intervento l'assessore regionale alle Politiche Sociali ...

Kosovo : dialogo - incontro teso tra i due presidenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - un'altra nave vaga nel Mediterraneo : a bordo 40 profughi - anche due donne incinte : un'altra nave con Migranti salvati in mare vaga da giorni nel Mediterraneo senza trovare un approdo. La denuncia arriva da InfoMigrants , il portale francese che da marzo segue le rotte dei profughi. ...

Cervino - morti due alpinisti precipitati per mille metri/ Ultime notizie : la tragedia sulla Scala Jordan : Cervino, morti due alpinisti precipitati per mille metri. La tragedia è avvenuta sulla Scala Jordan, la scaletta che facilita il superamento di un tratto di parete strapiombante.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Malpensa - taxista rifiutò la corsa a due invalidi perché il tragitto “era troppo breve” : sospesa la licenza : Aveva rifiutato una corsa giudicata “troppo breve” ad una coppia di invalidi, per questo un taxista è stato punito con la sospensione della licenza per un mese. L’episodio era accaduto il 18 agosto scorso a Malpensa, vittime una coppia di anziani accompagnati da Liliana Martino, la propria figlia. La famiglia necessitava di tornare a casa a Cardano al Campo, un comune distante dall’aeroporto cinque chilometri di strada e ...

Calabria - tragico schianto : due morti in un incidente d'auto : Una tragica notizia arriva dalla Calabria dove, nella serata del 18 luglio, due persone sono morte in un incidente stradale accaduto nel vibonese. Le cause della tragedia potrebbero essere imputabili alle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia. L'autovettura è finita fuori strada, ribaltandosi più volte: una persona è deceduta sul colpo, un'altra dopo poche ore in ospedale. L'asfalto reso viscido dalla pioggia è la probabile ...