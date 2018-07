Io | madre | sull' aborto non sono d' accordo con papa Francesco

Incidente sull'autostrada A1 - distrutta famiglia che andava in ferie : morti padre - madre e figlio di 8 mesi : Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo , entrambi di 35 ...

Schianto sull'A1 - famiglia distrutta : morti padre - madre e figlio di 8 mesi Erano stati al concerto di Waters : Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo , entrambi di 35 ...

Schianto sull'A1 : morti padre - madre e figlia di 5 mesi. Tornavano dal concerto dei Roger Waters : Rornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto l'altra sera a Roma la famiglia morta domenica pomeriggio nel tratto ciociaro dell'A1. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo,...

Schianto sull'A1 : distrutta famiglia che andava in ferie. Morti padre - madre e figlia di 5 mesi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie a Rossano Calabro, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone...

Schianto sull'A1 - famiglia distrutta : morti - padre - madre e figlia di 6 mesi Il video dei soccorsi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in ...

Schianto sull'A1 - distrutta famiglia che andava in ferie : morti padre - madre e bimba di 6 mesi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in ...

Schianto sull'A1 - distrutta famiglia che andava in ferie : morti padre - madre e figlia di 6 mesi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in ...

Incidente sull'autostrada A1 - distrutta famiglia che andava in ferie : morti padre - madre e figlia di 6 mesi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in ...

Schianto sull'A1 : distrutta famiglia che andava in ferie. Morti padre - madre e figlia di 6 mesi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria. Tre persone sono morte in un incidente tra due auto avvenuto alle ore 13.30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli al km 654,900:...

Dall’ordine della nascita all’età della madre : ecco cosa influisce sulle vaccinazioni : Le probabilità di essere vaccinati aumentano se si nasce per primi, se si vive in una famiglia ricca, se la propria madre è istruita o ha partorito dopo i 20 anni: sono alcune delle variabili di disuguaglianza socioeconomica, demografica e geografica, che possono influire sulle vaccinazioni nei bambini. Sono comuni ai 10 paesi dove vive oltre il 70% dei bambini che non riceve tutte le vaccinazioni di base. Lo spiega un’indagine ...

Vitamina D : ecco gli effetti di una carenza in gravidanza sulla salute di madre e bambino : Un nuovo studio, pubblicato su PLOS One, ha dimostrato che una donna su 3 in Norvegia ha una carenza di Vitamina D alla fine della gravidanza. La percentuale nei mesi invernali sale al 50%, poiché la luce solare, fonte principale di Vitamina D, è poca ed è difficile ottenere i giusti livelli solo dall’alimentazione. Se poi si aggiunge che in estate si usano creme solari per proteggere la pelle, le difficoltà di produrre la Vitamina ...

Una Vita anticipazioni : ELVIRA fa una scoperta sulla morte della madre! : A Una Vita sta per iniziare una storyline che avrà come protagonisti Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sua figlia ELVIRA (Laura Rozalen). Quest’ultima infatti, nel corso dell’anniversario di morte della madre Mercedes, inizierà ad interrogarsi sulla “strana” Vita coniugale dei genitori e non capirà per quale ragione il Colonnello eviti sempre di parlare del giorno in cui ha perso sua moglie… Dando uno sguardo alle ...

Sulla copertina del Time la foto simbolo della bimba separata dalla madre mentre Trump la guarda : "Benvenuti in America" : Lo scatto di John Moore, fotografo di GettyImages, è la foto simbolo della linea dura decisa (e poi ritrattata) da Donald Trump contro gli immigrati dell'America Centrale, che si sono così visti separati dai propri bambini. La marcia indietro non cancellerà l'indignazione che la politica e la società civile di mezzo mondo hanno espresso con tutti i mezzi verso l'amministrazione americana.Nella copertina di questa ...

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e mia madre sono una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...