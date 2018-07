Io fortunata con Di Maio Ma mi merito due stipendi

fortunata Fortugno - uccisa in auto con l'amante : ma l'obiettivo della 'ndrangheta era lui : Reggio Calabria - Il bersaglio da uccidere non era Fortunata Fortugno , ma l'uomo che era accanto a lei la notte del 16 marzo a Gallico, Demetrio Lo Giudice , uomo di spicco dell'omonima cosca di '...

Uccisa in un agguato mentre era in auto con l’amante - fermati gli assassini di fortunata : Uccisa in un agguato mentre era in auto con l’amante, fermati gli assassini di Fortunata L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha dimostrato che il vero obiettivo dell’agguato del marzo scorso non era la 48enne Fortunata Fortugno, raggiunta da un colpo di pistola alla testa, ma l’uomo che era appartato con lei in auto e […] L'articolo Uccisa in un agguato mentre era in auto con l’amante, fermati gli assassini di ...

Uccisa in un agguato mentre era in auto con l’amante - fermati gli assassini di fortunata : L'inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha dimostrato che il vero obiettivo dell'agguato del marzo scorso non era la 48enne Fortunata Fortugno, raggiunta da un colpo di pistola alla testa, ma l'uomo che era appartato con lei in auto e ritenuto vicino alle potentissime famiglie della 'ndrangheta locale.Continua a leggere

Gli addii hanno influito sul contratto di Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy : “I miei 20 milioni? Sono stata fortunata” : Il contratto di Ellen Pompeo di Grey's Anatomy, rinnovato quest'anno per altre due stagioni del medical drama con uno stipendio da oltre 20 milioni di dollari a stagione, è tornato al centro delle cronache con la partecipazione dell'attrice al Festival della Creatività di Cannes. Tornata sull'argomento che tanto ha fatto scalpore all'inizio di quest'anno, ovvero il suo primato di attrice più pagata della tv, la Meredith Grey della serie cult ...

Mission : Impossible 2 - sul 20/ Il secondo film della fortunata saga con Tom Cruise (oggi - 2 giugno 2018) : Mission: Impossible 2, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 2 giugno 2018. Nel cast: Tom Cruise, Thandie Newton e Dougray Scott, alla regia John Woo. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:53:00 GMT)

Prandelli : 'L'Udinese? Sfortunatamente non mi ha contattato' : ... De Rossi, Pirlo, avevamo ancora una buona base - ricorda il tecnico di Orzinuovi ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Mancini invece deve ripartire da capo, con quei giocatori a cui ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Mustafina infortunata - spiccano Wevers e Chusovitina! Italia con gli uomini a Osijek : Nel weekend del 24-27 maggio a Osijek (Croazia) si disputerà una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale di seconda fascia riservato alle singole specialità. Doveva essere l’evento in cui Aliya Mustafina tornava a competere al di fuori dei confini russi dopo la gravidanza ma purtroppo la Zarina è stata costretta a dare forfait all’ultimo istante a causa di un infortunio di piccola ...

Livorno - crolla pavimento a scuola : volo 3 metri del prof/ Video - condizioni fortunatamente non gravi : Livorno, crolla il pavimento a scuola, prof cade al piano di sotto: volo di 3 metri e trauma alla scapola. Il docente ha superato una zona interdetta per aprire una finestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:42:00 GMT)