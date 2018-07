Dl dignità - raggiunta Intesa M5s-Lega su voucher e incentivi : E' stata raggiunta l'intesa tra M5s e Lega sulle principali modifiche da apportare al decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei voucher in agricoltura e per i settori del ...

Decreto dignità - Intesa M5S e Lega su voucher e incentivi : È stata raggiunta, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'intesa tra M5S e Lega sulle principali modifiche da apportare al Decreto dignità. Via libera quindi all'ampliamento dell'utilizzo dei ...

Rai - verso Intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai - verso Intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelledal voto on line : Un consigliere di amministrazione della Rai indicato dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd. È questo lo schema che sarebbe oggetto di un accordo politico alla vigilia...

Stallo sulle nomine in Cassa depositi e prestiti - Lega e M5s non trovano l'Intesa : Rischia di slittare ulteriormente il rinnovo del cda della Cassa depositi e prestiti. È Stallo nel governo sulle nomine: l'intesa politica tra M5s e Lega non è ancora stata raggiunta e la partita per ...

Salvini vs Bonafede su fondi Lega/ Video - botta e risposta : scricchiola l'Intesa M5s-Carroccio? : Salvini vs Bonafede su fondi Lega, primi scricchiolii nell'intesa di Governo M5s-Lega: il ministro della Giustizia ha preso le distanze dal Carroccio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Intesa Lega-M5S su viceministri e sottosegretari : Roma, 12 giu. , askanews, E' stata raggiunta l'Intesa su viceministri e sottosegretari del governo. E' quanto emerso dall'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, ...

Intesa Lega-M5S sui sottosegretari Di Maio si tiene le telecomunicazioni : All'Economia dovrebbero andare, come vice, la pentastellata Laura Castelli e il leghista Massimo Garavaglia; e come sottosegretario il deputato lombardo 5 Stelle Stefano Buffagni. Al sottosegretario ...

Fonti M5S - verso Intesa sottosegretari : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Si è chiusa l'intesa sui sottosegretari oggi al vertice di maggioranza svoltosi a palazzo Chigi. Lo riferiscono qualificate Fonti del M5S secondo le quali già domani potrebbe ...

Sui migranti alla deriva - Lega e M5s - Salvini e Fico - poi troveranno una vera Intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell'Aquarius segna il primo momento di divergenza ...