Intervento salvavita bimba 10 mesi con emorragia cerebrale

Sanità : Vicenza - a Ospedale S. Bortolo Intervento salvavita su bambina 10 mesi : Vicenza, 19 lug. (AdnKronos) – Un intervento unico in Italia, e senza precedenti anche nel resto del mondo, per salvare la vita ad una bambina di appena 10 mesi. è accaduto presso la Neuroradiologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, dove la piccola paziente era arrivata nei giorni scorsi con un’emorragia cerebrale. Immediatamente eseguito l’esame RM cerebrale, evidenziava la presenza di tre aneurismi (una dilatazione ...

Sanità : Vicenza - a Ospedale S. Bortolo Intervento salvavita su bambina 10 mesi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I progressi tecnologici hanno permesso di miniaturizzare gli stent, dispositivi che si posizionano all’interno dell’arteria impedendo che il sangue ‘gonfi” le sacche aneurismatiche e quindi riducono la pressione sulla parete prevenendo ulteriori sanguinamenti.Su un paziente pediatrico di questa età, tuttavia, tale metodica è ritenuta poco applicabile semplicemente perché non ...

Sanità : Vicenza - a Ospedale S. Bortolo Intervento salvavita su bambina 10 mesi (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Anche la scelta di questo stent rappresenta di per sé un elemento innovativo: fino a quel momento, infatti, era stato utilizzato solo sei volte in tutto il mondo e, su richiesta del dott. Iannucci, è stato consegnato alla Neuroradiologia del San Bortolo dal produttore una settimana prima della sua commercializzazione ufficiale in Europa. La piccola paziente è stata operata il 15 giugno scorso. ...

Sanità : Vicenza - a Ospedale S. Bortolo Intervento salvavita su bambina 10 mesi (4) : (AdnKronos) – “Naturalmente in questa storia di buona Sanità – commenta il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi – la cosa più importante è il buon esito per la paziente. Allo stesso tempo, però, è per noi motivo di orgoglio avere portato a termine un intervento che, per l’età della paziente, la metodica e i devices utilizzati non ha precedenti in Italia e probabilmente nel mondo. Non solo, ma ...

