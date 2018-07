Internet | un miliardo di utenti per Instagram | ma uno su 10 non è umano

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) La piattaforma socialha recentemente raggiunto undima 95 milioni, quasi uno su 10, non sono umani: secondo una ricerca, condotta per The Information dalla società di ricerca Ghost Data, potrebbero essere bot, cioè degli account che si presentano come reali ma che in realtà sono programmati da software per comunicare e navigare sulla rete. L’aumento dei bot è importante soprattutto nell’ottica della diffusione di notizie false, cioè ad esempio di quelle fake news di propaganda politica che hanno invaso i social in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. L'articolo: undiper, ma uno su 10 non èMeteo Web.