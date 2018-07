Inter | ultimatum all' Atletico | Ausilio vuole sbloccare la trattativa Vrsaljko entro il

FLORENZI ALL' Inter ?/ Roma - Monchi smentisce ultimatum al giocatore : "Sono fiducioso" : FLORENZI sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo della Roma . Si allontana quindi l'Inter che aveva scelto lui come nuovo esterno in caso di rottura con i giallorossi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Florenzi all' Inter / Ultimatum Roma : firma del rinnovo oppure addio : Continua la caccia al terzino destro dell'Inter, il primo nome è quello di Florenzi . L'esterno della Roma , se non firma il rinnovo del contratto, viene messo sul mercato(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:22:00 GMT)

CONTRATTO GOVERNO M5S-LEGA - ULTIMATUM DI SALVINI/ No Di Maio premier - Centinaio : "Ministero Interno a noi" : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:02:00 GMT)