Inter | Spalletti vuole subito il terzino A centrocampo invece

Inter piatta senza Nainggolan - ma c'è un alibi per gli uomini di Spalletti : Esistono due Inter, una con Radja Nainggolan e l'altra senza il centrocampista belga. Questo quanto lascia intendere la Gazzetta dello Sport che spiega come con l'ex giallorosso in campo la musica sia nettamente diversa. 'Bella ma non balla, l'Inter senza Radja Nainggolan. Se una risposta l'ha data questa seconda trasferta svizzera, ...

Inter - Spalletti : 'Dalbert deve crederci. Nainggolan? Si è infortunato perché...' : A margine della sconfitta contro il Sion, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha spiegato come i carichi di lavoro di Appiano Gentile abbiano influito negativamente sulla prestazione offerta dai suoi uomini. 'La verità è che non ho facilitato il compito ai miei ...

Inter - Spalletti : "Sconfitta meritata. Noi poco brillanti" : Più ombre che luci per l'Inter, alla seconda uscita stagionale. Luciano Spalletti ha così commentato la sconfitta dei nerazzurri a Sion , 2-0 , : "I nostri avversari hanno vinto meritatamente, si è ...

Inter - brutta sconfitta col Sion. Spalletti : 'Loro più avanti - noi in difficoltà' : Arriva alla seconda gara della pre-season la prima sconfitta della stagione dell'Inter, che in Svizzera si ferma bruscamente contro il Sion. 2-0 per la squadra di Jacobacci , settimana prossima ...

Inter - Spalletti : "Troppo evidente la differenza di condizione col Sion" : Il tecnico nerazzurro: "I nostri avversari hanno vinto meritatamente, si è visto subito che andavano più forte di noi"

Inter - affaticamento muscolare per Nainggolan. Spalletti lo sostituisce : Dalla Svizzera arriva una notizia che non fa piacere ai tifosi dell'Inter. Durante la seconda amichevole stagionale dei nerazzurri , dopo la vittoria di Cornaredo contro il Lugano per 0-3, , quella ...

Inter - pronto il rinnovo di Spalletti : Secondo quanto riferito da Premium Sport l' Inter a Nanchino, durante il summit previsto tra la proprietà e i dirigenti Gardini e Ausilio , si parlerà del rinnovo di Luciano Spalletti . Il tecnico potrebbe prolungare fino al 2021.

Inter - Spalletti : “prepariamoci a stagione diversa” : “Dobbiamo andare avanti e prepararci a una stagione diversa da quelle passate negli ultimi anni da questa squadra e questa società”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così l’inizio della preparazione verso la prossima stagione della squadra nerazzurra, prima della partenza per Sion dove stasera Icardi e compagni sfideranno i padroni di casa (alle 18.30). “L’obiettivo è crescere ...

Inter - Spalletti e il "patto" con i nuovi arrivati. Quella cena con il Ninja - poi... : Un modo per entrare subito in sintonia, far capire in quale mondo si è arrivati, conoscere la carta d'identità del giocatore ancor prima di verificarla sul campo. Con Nainggolan, poi, è andato ancora ...

Inter - Spalletti : 'Lautaro con Icardi - si può. Niente prese in giro sul mercato. La frase sui campioni? Ho visto che...' : Lui ha detto 'uno che ha delle tensioni', è molto diverso da come mi avete detto , 'complessi', la parola scritta sul Corriere dello Sport ndr, '.

Lugano-Inter - Spalletti : 'Bene Lautaro - può giocare con Icardi. È stato un test vero' : Primo test stagionale per la nuova Inter di Luciano Spalletti, che ha affrontato e battuto il Lugano 3-0 con reti di Karamoh , 2, e Lautaro Martinez. Al termine del match, Luciano Spalletti ha ...