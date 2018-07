Inter | primo ko con il Sion | suona l’allarme | Nainggolan out per infortunio

Claudio Coviello - Intervista al primo ballerino del Teatro alla Scala : Claudio Coviello, classe 1991, primo ballerino del Teatro alla Scala dal dicembre 2013, è uno dei danzatori di maggior talento del panorama italiano e internazionale. Questa sera sul palco del Piermarini interpreta il ruolo di Basilio nel Don Chisciotte di Rudolf Nureyev, ripreso nell’ambito dell’omaggio del Teatro alla Scala nell’anno che coincide con l’ottantesimo anniversario della nascita e il venticinquesimo della scomparsa del grande ...

Finito il Mondiale - torna la Serie A il primo gol dell Inter è di Lautaro. Poker del Napoli - Belotti ne fa 5 : ROMA - Sta per calare il sipario su Russia 2018 , con la finale fra Francia e Croazia che si contendono domenica la Coppa del Mondo, ma le attenzioni degli appassionati di pallone di casa nostra sono già sui club del cuore. Senza soluzione di continuità, infatti, la rassegna iridata passa il testimone alla stagione del ...

Diretta/ Inter Lugano (risultato live 1-0) streaming video e tv : fine primo tempo! : Diretta Inter Lugano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:37:00 GMT)

Arte : nel borgo di Orsomarso il primo simposio Internazionale di scultura : ... in un evento di carattere didattico-divulgativo, per promuovere la scultura e la sua realizzazione pratica, con un materiale nobile come il Travertino Romano, conosciuto in tutto il mondo come ...

Diretta Tour de France 2018 / Streaming video e tv : Cousin primo allo sprint Intermedio! (1^ tappa) : Diretta Tour de France 2018 Streaming video e tv 1^ tappa Noirmoutier en l'Île-Fontenay le Comte, 201 km: vincitore, percorso e orari (oggi sabato 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:11:00 GMT)

Marcello Lippi primo testimonial Festival Internazionale della Robotica 2018 : Anche la seconda edizione del Festival presenta un cartellone culturale con concerti, spettacoli e un occhio particolare per il cinema, proponendo il nuovo concorso cinematografico 'Pisa Robot Film ...

Il primo teardown di OPPO Find X è Interessante come il telefono : eccolo messo a nudo : In un momento storico in cui ogni smartphone è la copia di un altro i cinesi di OPPO hanno dimostrato che si può ancora stupire, e meritano dei complimenti L'articolo Il primo teardown di OPPO Find X è interessante come il telefono: eccolo messo a nudo proviene da TuttoAndroid.

Chiusura punti di primo Intervento degli ospedali di Venafro e Larino. Scarabeo : Inutile sparare nel mucchio! : I conti non tornano e ad avvalorarlo sono le dichiarazioni di una parte della politica regionale, che fanno emergere la necessità di dover dare seguito alle disposizioni contenute in tale emendamento ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo Intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera. Il nuovo punto di primo ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo Intervento a Cavallino- Treporti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - “Ogni cambiamento, è naturale, porta qualche mal di pancia, come quando la programmazione regionale portò questo territorio nell’area di competenza dell’Ulss 4 Veneto Orientale. L’impegno era che Cavallino Treporti avrebbe avuto servizi e strutture sanitarie ancor più e

Inter - chiesto Vrsaljko all'Atletico Madrid : primo no al prestito : L'Inter non si ferma e continua la sua opera di rafforzamento della rosa, in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione. Da poco ufficializzati Nainggolan e il giovane Bastoni, i ...

Spina bifida - a Milano Intervento record in utero su 2 feti : è il primo in Europa : Per confermare il successo dell'operazione bisognerà attendere la fine della gravidanza, prevista per i primi giorni di settembre

Spina bifida in utero : primo Intervento d’Europa a Milano : Le attenzioni che una mamma in dolce attesa riserva al bebè in arrivo sono tante e sono tutte attuate in relazione alla sua salute. Lo sviluppo del feto avviene gradualmente durante la gestazione, tuttavia a volte, possono presentarsi delle complicanze. La Spina bifida ad esempio è un difetto grave della colonna vertebrale e del midollo Spinale, causato dalla chiusura incompleta di una o più vertebre. Può essere mortale, diversamente può causare ...