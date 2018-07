Inter | Malcom in stand by | spunta un retroscena sulla cessione di Eder

Inter - si complica Malcom per la situazione societaria del Bordeaux : L'Inter è stata sicuramente una delle societa' più attive fino ad ora in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra [VIDEO] ha gia' ufficializzato cinque acquisti: Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma non finisce qui perché i nerazzurri, come ammesso dal direttore sportivo, Piero Ausilio, prenderanno ancora un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco. L'esterno ...

Dalla Francia : Inter - insidie inglesi per Malcom : Il Tottenham può approfittare dello stallo creatosi tra Inter e Bordeaux inserendosi nella trattativa per Malcom . Secondo il portale transalpino Le 10 Sport , gli Spurs possono tornare alla carica con l'entourage del calciatore brasiliano, per rilanciare la propria candidatura e dare il via a trattative concrete. E anche il Chelsea potrebbe pensare ...

Calciomercato Inter : ufficializzato Politano - assalto a Florenzi - Malcom pista calda : L'Inter ha ancora voglia di rinforzarsi per la prossima stagione e prova a sfruttare tutte le opportunità che il mercato presenta. Ultimi due acquisti arrivati in casa nerazzurra sono stati Lautaro Martinez e Matteo Politano che si sono mostrati molto felici durante la presentazione di essere approdati nel club milanese. Due nomi che si aggiungono quindi agli altri colpi nerazzurri come De Vrij, Asamoah e Nainggolan con quest'ultimo che ...

L'Inter non prenderebbe Malcom a titolo definitivo per via della lista Champions : Uno degli obiettivi rimasti di questa sessione di Calciomercato delL'Inter, dopo i cinque acquisti ufficializzati fino ad ora, è sicuramente l'esterno brasiliano del Bordeaux, Malcom Filipe de Oliveira. Classe 1997, Malcom ha gia' espresso la volonta' [VIDEO] al club francese di volersi trasferire a Milano ma ha lasciato intendere di non volere lo scontro con i transalpini e così, dopo non essersi presentato al primo giorno di ritiro, da ...

Calciomercato Inter - contatto con l'agente di Darmian. Per Malcom non c'è l'intesa col Bordeaux : Nainggolan, de Vrij, Asamoah ma non solo, continua il lavoro dell'Inter sul mercato. Sempre a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, la società ...

Inter - vicino l'accordo per Malcom : c'è il sì del giocatore - si tratta con il Bordeaux : L'Inter deve solo perfezionare la rosa [VIDEO] a disposizione di Luciano Spalletti con alcuni innesti visto che gran parte del lavoro è stato svolto a giugno. La societa' nerazzurra è stata brava a sistemare il bilancio, chiudendolo in pareggio incassando quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze. Allo stesso tempo, però, sono stati realizzati ben cinque acquisti. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Matteo Politano, arrivato dal ...

Formazione Inter 2018/19 : Sky ipotizza un 4-2-3-1 con Malcom dietro ad Icardi : L'Inter può considerasi una delle assolute protagoniste dell'attuale sessione di Calciomercato. Fra operazioni in entrata e cessioni concluse, il team guidato da Luciano Spalletti è riuscito a chiudere in pareggio il bilancio e nello stesso tempo ha dunque rispettato i paletti imposti dall'Uefa. Nonostante tutte le limitazioni del caso, l'Inter ha concluso ben 5 operazioni in entrata, per una Formazione quasi gia' perfetta almeno stando al ...

Sky parla della nuova Inter : due incognite - Candreva o Malcom e uno tra Carvalho e Dembélé : L'Inter è sicuramente una delle regine di questa sessione di Calciomercato, almeno fino ad oggi. Basti vedere le operazioni in entrata e quelle in uscite concluse dalla societa' nerazzurra, brava a chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, rispettando i paletti del fair play finanziario, con ben quarantacinque milioni di euro di plusvalenza. Nonostante i limiti della Uefa, però, l'Inter è riuscita in parte a stravolgere la propria ...

Inter - arriva l'ok per Politano ma non tramonta la pista Malcom : Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri pochi giorni fa hanno presentato Radja Nainggolan, acquistato dalla Roma per ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo, e ora stanno per ufficializzare l'acquisto [VIDEO] di Matteo Politano, oltre a lavorare molto sul mercato in uscita per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, rispettando i parametri imposti dalla Uefa con il Fair Play ...

Calciomercato Inter : Vrsaljko - Malcom e Carvalho fra gli obiettivi del club (RUMORS) : L'Inter sta cercando, con ogni mezzo a sua disposizione, di rispettare i paletti imposti dall'Uefa con il Fair Play Finanziario. Per farlo, deve essere pareggiato il bilancio entro il 30 di giugno, obiettivo tutt'altro che irraggiungibile. Detto ciò, Luciano Spalletti e Piero Ausilio continuano a fare 'razzie' sul mercato [VIDEO] e l'acquisto di Matteo Politano lo dimostra. Un'affare da 20 milioni complessivi più il cartellino di Odgaard che è ...

Politano all'Inter/ Suso rimane il sogno - ma con Malcom può arrivare anche il calciatore del Sassuolo : Politano all'Inter, prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Inter - stallo Malcom : ecco cosa manca per concludere l’affare : Malcom Interessa eccome all’Inter, con Ausilio che sta facendo i salti mortali per convincere il Bordeaux ad accettare l’offerta nerazzurra Malcom sembra essere l’obiettivo numero uno del calciomercato dell’Inter. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha intrapreso contatti con l’entourage del calciatore, ma manca ancora l’accordo con il Bordeaux. Il motivo, spiegato anche dall’agente del calciatore, è molto ...

Inter - Sky Sport ipotizza la formazione nerazzurra per il 2018/19 : c'è anche Malcom : L'Inter si posiziona fra le squadre italiane più attive nell'attuale sessione di Calciomercato. L'attenzione del club di Milano è principalmente rivolta agli acquisti, ma non verranno tralasciate le cessioni, cosi da non avere problemi con il Fair Play Finanziario. La societa' deve 'accontentare' Luciano Spalletti, che per la prossima stagione vuole un team capace di lottare su più fronti, ovviamente su tutte la Champions League. Fino ad oggi, ...

