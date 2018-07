Inter | fronte Vrsaljko | c' è l' ultimatum

Parma-Inter - novità importanti dal fronte Trezeguet : Trezeguet non andrà al Parma, è quanto rivelato dallo stesso calciatore egiziano, destinato probabilmente al Galatasaray “Non ho mai detto a nessuno che sarei andato all’Inter. Ho solo detto che i nerazzurri hanno presentato un’offerta. Ma sto aspettando il Galatasaray. Voglio giocare la Champions League, per questo ho scelto il club turco“. Sono le parole dell’egiziano Trezeguet, rilasciate al portale turco turksvoetbal.net. Il ...

L’Italia apre un altro fronte Internazionale : no al Ceta - il Trattato di libero scambio con il Canada : Mentre dal G-7 arriva l’indicazione della necessità di una riforma del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio che regola gli scambi attraverso accordi multilaterali, il nuovo governo italiano si spinge oltre chiedendo il blocco degli accordi bilaterali che stanno progressivamente sostituendo il multilateralismo...

Ilaria Cucchi contro Salvini : “Facciamo schifo al ministro dell’Interno ma lo affronteremo” : Duro attacco di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, contro il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Caro Stefano. Facciamo schifo al ministro dell’Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato. Andiamo a fare un salto al Ministero per parlare con loro?".Continua a leggere

Inter - 'gelo' sul fronte Rafinha : il Barcellona si oppone a nuovi prestiti Video : Sviluppi sul caso Rafinha, tornato al Barcellona visto che l'Inter non ha potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro complessivi 35 più 3 di bonus. Purtroppo, per il club milanese, non si tratta di sviluppi positivi. Il club catalano è disposto a trattare con l'Inter, ma sarebbe comunque orientato ad una cessione a titolo definitivo. Questo ovviamente vale per l'Inter, ma anche per qualunque altra squadra eventualmente ...

LIVE Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Djokovis sfiderà in semifinale Nadal - Halep affronterà ... : 21.24: Iniziato sul Centrale il match tra la n.1 del mondo Simona Halep e la francese Caroline Garcia. 20.57: Trionfa Djokovic: 2-6 6-1 6-3, confermando la tradizione positiva contro il giapponese. ...