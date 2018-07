Inter | Ausilio e Gardini da Suning | Vrsaljko resta in prima fila

Inter - ultimatum all'Atletico : Ausilio vuole sbloccare la trattativa Vrsaljko entro il fine settimana : L'Inter ha individuato Sime Vrsaljko come rinforzo preferito per la corsia di destra. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano dato una scadenza all'Atletico Madrid. ' All'Inter c'è fiducia e l'operazione è considerata molto aperta e 'calda'. La volontà è quella di regalare in ...

Inter - mercato in stand by : Ausilio e Gardini in cina per una full immersion di due giorni : Ausilio e Gardini sono volati in cina per la consueta riunione con la proprietà cinese. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come i due dirigenti parteciperanno a una full immersion di un paio di giorni. 'Il mercato rimane in stand by, ma le strategie in entrata non cambiano e la dirigenza vola in cina. L'...

Inter - mercato al bivio : Ausilio dovrà attendere agosto se...' : Dopo gli acquisti di Lautaro Martinez, de Vrij, Asamoah, Politano e Nainggolan, il mercato dell'Inter è giunto a un bivio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come adesso siano le cessioni la priorità di Ausilio. 'Il mercato nerazzurro adesso è a un bivio. Senza offerte milionarie per i giocatori in uscita, Ausilio è costretto ad ...

Mercato Inter - Ausilio e Gardini in Cina valgono due equazioni : I dirigenti nerazzurri presto raggiungeranno Nanchino per andare a confrontarsi con la proprietà cinese. La Gazzetta dello Sport chiarisce anche la presenza in Asia di Ausilio e Gardini. 'Ausilio e Gardini in Cina valgono un paio di equazioni. La prima, la più scontata: non ci sono trattative in stato così avanzato da ...

Mercato Inter : per Dembélé si attende - Ausilio ha una duplice strategia (RUMORS) : L'Inter pare avere le idee chiare sul calciatore da ingaggiare per rinforzare il centrocampo in questa sessione di calcioMercato. Il nome ideale per Luciano Spalletti sembra essere quello di Mousa Dembelé, calciatore che attualmente milita nel Tottenham. Suning propone al calciatore due anni all'Inter ed altri due al Jiangsu. Dembelé pare abbia riferito al club nerazzurro di voler rimanere in Europa, ma che non ha ancora sciolto le riserve ...

Inter - Ausilio non molla ed ottiene la percentuale di rivendita su Zaniolo e Kondogbia : Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, è stato sicuramente protagonista indiscusso di questa prima parte della sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, non solo sono riusciti a totalizzare quarantacinque milioni di euro di plusvalenze, chiudendo il bilancio in pareggio e rispettando i parametri del fair play finanziario, ma hanno anche rinforzato notevolmente la rosa. Ben cinque sono stati gli acquisti con l'ultimo ...

POLITANO ALL'Inter/ Carnevali : "Oggi vedo Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta" : POLITANO ALL'INTER, prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:26:00 GMT)

Inter - Joao Mario fondamentale per il calciomercato : ecco l’idea di Ausilio : Joao Mario diventa l’uomo chiave del calciomercato dell’Inter, una situazione quasi paradossale per il centrocampista portoghese Sembrava impossibile, ma Joao Mario diventerà importantissimo per l’Inter durante questa estate. Come? Piero Ausilio ha due idee in mente per come poter usare il calciatore portoghese. Trattenerlo è fuori discussione dato che il calciatore ha fatto sapere di non voler rimanere alla base nerazzurra. ...

Brozovic - Perisc - Icardi e non solo : Ausilio fa il punto sul mercato dell’Inter : Piero Ausilio è tra i protagonisti di questa prima fase di calciomercato con il colpo Nainggolan che sta facendo impazzire i tifosi dell’Inter Piero Ausilio sta lavorando alacremente sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa dell’Inter. Il ds nerazzurro è stato assaltato dai cronisti all’uscita dalla sede del club interista e si è prestato ad alcune battute sul calciomercato. In primis Ausilio ha tranquillizzato i tifosi ...

Calciomercato Inter - Ausilio a caccia degli ultimi colpi per sistemare la rosa : Oltre a Nainggolan, il direttore sportivo punta un terzino destro, un mediano e un esterno d'attacco Roma, la turbolenta fine dell'era Nainggolan

Implacabile Inter - Ausilio vicino all’esterno : parla l’agente di Malcom : Inter piena di risorse in questo calciomercato che si sta animando sempre più: Ausilio adesso va a caccia dell’esterno richiesto da Spalletti L’Inter vuole puntare seriamente allo scudetto e lo dimostra con un calciomercato scoppiettante. Il ds nerazzurro Ausilio, nonostante debba districarsi tra le dinamiche del Fair Play finanziario, sta costruendo una grande squadra, con il colpo Nainggolan di certo a brillare più di ogni altro. ...

Inter - Ausilio prova il colpo a parametro zero : William Carvalho : Dopo aver chiuso l'acquisto di Radja Nainggolan dalla Roma qui i dettagli [VIDEO], l'Inter si sta continuando a muovere per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Con il ritorno di Rafinha al Barcellona dopo i sei mesi di prestito, infatti, l'ex allenatore della Roma ha chiesto due rinforzi a centrocampo e il belga è solo il primo tassello. Il secondo nome, a quanto pare, molto probabilmente sara' a basso ...

Inter - è fatta per Nainggolan. Ora Ausilio vuole Suso : Il belga dovrebbe firmare a breve. La Roma ha accettato l'offerta di 24 milioni più Santon e il baby Zaniolo

Inter - vicino Nainggolan ora Ausilio prova due colpi a parametro zero : Romulo e Carvalho : L'Inter è una delle squadre più attive in questa sessione di mercato. I nerazzurri si stanno muovendo in uscita per sistemare il bilancio, che deve essere chiuso in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Anche in entrata, però, il direttore sportivo, Piero Ausilio, si sta muovendo tantissimo, come testimonia il colpo Radja Nainggolan, per cui mancano solo i dettagli per essere ...