Intelligenza artificiale | petizione degli scienziati contro i robot killer

Huawei P Smart+ - 2+2 fotocamere e tanta Intelligenza artificiale : (Foto: Huawei) Da oggi un altro smartphone si unisce alla già nutrita scuderia di prodotti che la cinese Huawei ha sfornato quest’anno: si tratta di Huawei P Smart+, versione potenziata del P Smart con il quale il gruppo aveva aperto il 2018 che rispetto all’originale vanta diverse novità. Il telefono mette al centro un display lcd da 6,3 pollici con notch, risoluzione full hd+ e rapporto di forma 19,5:9. Altro tratto distintivo di ...

Xiaomi vuole introdurre l’Intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni : Xiaomi è pronta a portare i router nel futuro. L’idea dell’azienda cinese è quella di installare una intelligenza artificiale nel software dei propri router, […] L'articolo Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni proviene da TuttoAndroid.

Perché Google ha scelto il Ghana per creare un centro di Intelligenza artificiale : Google, che da tempo offre formazione a sviluppatori tramite Launchpad Accelerator Africa e incuba ogni anno 12 startup africane e ha già quattro uffici nel continente (Johannesburg in Sudafrica; Nairobi in Kenya; Lagos in Nigeria; Dakar in Senegal) sta per aprire un centro dedicato all’intelligenza artificiale ad Accra. Questo AI lab sarà il numero 15 di Google nel mondo, ma il primo in assoluto nel continente africano. ...

La bicicletta da 130 km/h progettata da un'Intelligenza artificiale : La bicicletta più veloce al mondo potrebbe essere quella progettata da un'intelligenza artificiale messa a punto da ricercatori svizzeri

La bicicletta da 130 km/h progettata da un’Intelligenza artificiale : La bici più veloce al mondo potrebbe prendersi una bella multa in autostrada, dato che supererebbe agilmente i 130km/h di punta. Nella nuova competizione per i veicoli a propulsione umana più veloci di sempre c’è un’interessantissima nuova pretendente. È una speciale bicicletta che è stata progettata in buona parte da un’intelligenza artificiale. L’attuale record per la bici più veloce al mondo è in pericolo. Il limite ...

Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nei Mondiali di calcio 2018 : L’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di machine learning stanno rapidamente trasformando il nostro modo di sperimentare il mondo. Il campionato calcistico internazionale più atteso amplifica le emozioni dei tifosi di ogni squadra, ma probabilmente pochi tra questi riflettono su come l’intelligenza artificiale incida sulle partite. Eppure, siamo di fronte a tecnologie all’avanguardia che cambiano sia il modo di ...

Vodafone - Microsoft - partnership per sviluppo Intelligenza artificiale al servizio del cliente : Teleborsa, - Vodafone e Microsoft insieme per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale al servizio del cliente, che consentirà di estendere ulteriormente le funzionalità e i canali di contatto di ...

Innovazione : Atos - Intelligenza artificiale efficace nella quotidianità : Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Parigi, 10 lug. , Labitalia, - "L'elevata disponibilità di dati, l'economia del cloud su scala e i continui progressi tecnologici hanno contribuito a rendere l'intelligenza artificiale praticabile ed efficace in molte situazioni quotidiane e nelle organizzazioni di ...

Questa Intelligenza artificiale è stata creata a partire dal DNA : Invece, si riferisce al machine learning, una forma più specifica di intelligenza artificiale che può essere riassunta nel modo migliore come l'arte e la scienza del pattern recognition. La maggior ...

Groupe PSA e Inria : OpenLab per l’Intelligenza Artificiale : Groupe PSA e Inria annunciano la creazione di un OpenLab dedicato all’Intelligenza Artificiale. Le tematiche studiate riguarderanno il veicolo intelligente e a guida autonoma, i servizi di mobilità, la produzione, gli strumenti di progettazione, il design, il marketing digitale, la qualità e la finanza. Carla Gohin, Direttrice della Ricerca & dell’Ingegneria Avanzata di Groupe PSA: […] L'articolo Groupe PSA e Inria: OpenLab per ...

Dall'Intelligenza artificiale alla blockchain - Leonardo premia i giovani innovatori : Parte l'edizione 2018 del Premio Innovazione, aperto a universitari e neolaureati. Quattro le categorie, per i vincitori stage in azienda e riconoscimenti in denaro

Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’Intelligenza artificiale : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una nuova immagine teaser di Honor Note 10, la quale ci conferma che lo smartphone supporterà l'AI L'articolo Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.