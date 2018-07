Instagram | un account su dieci è un fantasma

Spunta blu per Instagram : funzione in arrivo per account verificati : Potrebbero essere in procinto di arrivare le spunte blu per gli account verificati di Instagram, visto che la funzionalità si è già resa disponibile per il territorio australiano, anche se a margine di alcuni iPhone. La compagnia sembra stia predisponendo l'estensione dell'opzione anche per i dispositivi Android, anche se non è ancora ben chiaro quando, e soprattutto in quali Paesi, arriverà. Il servizio offre la possibilità agli utenti di fare ...

Impossibile creare nuovo account Instagram : soluzioni : Può capitare che Instagram dia uno strano errore durante la creazione di un nuovo account. Si tratta di una bella scocciatura, soprattutto se siamo abituati a gestire più di un account. In questa guida vedremo quale è la causa del problema e come fare a risolverlo in pochi e semplici passi. Indice Cause del problema Soluzione nel caso in cui non è possibile creare un nuovo account Soluzione nel caso in cui esiste già un account associato Altre ...

Gb - canottieri nudi per beneficenza : Instagram disattiva il loro account : Gb, canottieri nudi per beneficenza: Instagram disattiva il loro account Il team di canottaggio Warwick Rowers da anni posa contro l'omofobia nello sport. Il web insorge: “Scelta sessista”, e il social network ci ripensa con tante scuse: “E' stato un errore” Continua a leggere L'articolo Gb, canottieri nudi per beneficenza: Instagram disattiva il loro account proviene da NewsGo.

Ariana Grande ha aperto un account Instagram tutto dedicato al nuovo album "Sweetener"

La corretta gestione di account Instagram : La comunicazione passa anche dai social media. Si tratta infatti di strumenti strategici attraverso i quali vengono trasmessi dei messaggi.

I fan di Star Wars contro l'attrice asiatica Kelly Marie Tran che chiude l'account Instagram : Nell'ultimo episodio di Star Wars ("Gli ultimi Jedi") interpreta Rose Tico. Gli occhi a mandorla e il viso tondo non tradiscono le origini asiatiche. È per questo che Kelly Marie Tran è stata presa di mira dagli haters del web che l'hanno offesa e insultata a tal punto da spingerla a cancellare tutte le foto sul suo profilo Instagram, pur di non ricevere commenti negativi sul suo aspetto fisico. "A che serve una cinese in Star ...

Vedere Storie Instagram Senza Account : Ecco la guida per Vedere le Storie Instagram Senza avere un Account sul social network. C’è un modo per Vedere le Storie di Instagram di tutti gli utenti Senza Account: ecco come fare Vuoi guardare le Storie Instagram Senza Account? Ecco come! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social network fotografico per eccellenza che […]

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...