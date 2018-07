Inps | Tito Boeri sugli esodati ha sbagliato tutte le stime | il documento che lo dimostra

[Il retroscena] Tito Boeri non molla ma Salvini ha già pronto il nome per il sostituto alla guida dell'Inps : ... ieri minacciati dai pentastellati di un repulisti generale, Di Maio ha specificato di non aver "mai accusato" né il ministero dell'Economia né la Ragioneria e, in un comunicato congiunto, Tria ha ...

Tito Boeri sfida Matteo Salvini - il retroscena : 'Lascio l'Inps solo se me lo chiede Giuseppe Conte' : Non resterà attaccato alla sua poltrona di presidente dell' Inps ma lascerà soltanto a una condizione: che glielo chieda il premier Giuseppe Conte . Tito Boeri lo ha confidato ai suoi collaboratori ...

Tito Boeri - il presidente dell’Inps per alcuni troppo per altri troppo poco politico si scontrò anche con Renzi : Gli scontri al vertice non sono certo una novità per il presidente dell’Inps Tito Boeri. Quello con il vicepremier Matteo Salvini che domenica è saltato sul carro della relazione tecnica al decreto Dignità per chiedere le dimissioni dello scomodo presidente dell’istituto di previdenza, è solo l’ultimo di una lunga serie. Inaugurata già l’esecutivo che l’aveva nominato, quello di Matteo Renzi. Memorabile, per esempio, lo ...

Inps : subito quota 100? Ecco a che età si andrebbe in pensione e con quanto : le proiezioni di Tito Boeri : Cosa accadrebbe se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta "quota 100" per il pensionamento anticipato? Molto dipende dalla combinazione dei vari sistemi di calcolo, ma secondo l'Inps i costi ...

Tito Boeri - il suo vero piano segreto : guerra totale a Salvini - a cosa mira mister Inps : 'Un po' Boldrini un po' Fornero '. Insomma, Tito Boeri sarebbe il perfetto leader della sinistra italiana, che fa il tifo per l'accoglienza dei migranti , anzi, delle 'risorse', e non si tira indietro ...

Inps : dibattito gig economy incentrato su rider - ma sono minoranza : I rider, i fattorini sui quali si è concentrato Luigi Di Maio nel suo primo mese da ministro del Lavoro, sono poco più di un decimo degli occupati nella gig economy, l'economia dei 'lavoretti'.

Matteo Salvini 'pensiona' Tito Boeri : "Un fenomeno sui migranti"/ Poi avverte : "Anche all'Inps si cambierà" : Matteo Salvini 'pensiona' Tito Boeri: "Un fenomeno sui migranti". Poi avverte: "Anche all'Inps si cambierà". Le ultime notizie.

Matteo Salvini contro Tito Boeri : 'Fenomeno - ci saranno dei cambi all'Inps' : Immigrati e pensioni? Matteo Salvini non ha dubbi e attacca il presidente dell'Inps Tito Boeri . Premesso che 'l'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta', dice ...

Inps stipendia per 7 anni la dirigente senza titoli (e punisce chi ha denunciato). Ora cambia idea : costretta a rimuoverla : L’Inps mette alla porta la falsa dirigente che ha stipendiato e difeso fino a ieri. C’è un colpo di scena nella vicenda di Maria Teresa Arcuri, la funzionaria di Crotone che per sette anni, inascoltata dal proprio ente, ha continuato a mettere in dubbio il possesso di titoli del suo diretto superiore gerarchico, finendo lei sotto schiaffo tra disciplinari, trasferimenti e demansionamenti. Storia di ordinaria illegittimità nella attribuzione di ...

Vitalizi - Tito Boeri (Inps) : “I simboli contano tantissimo. Chi chiede sacrifici deve dare il buon esempio” : “Il ragionamento è che i simboli contano tantissimo. Chi chiede alle famiglie di fare sacrifici deve dare il buon esempio, se no non ha diritto di chiedere alcunché ai cittadini. Il principio guida deve essere ripristinare l’uniformità di trattamento delle generazioni. Non ci devono essere intenti punitivi per queste persone”. Sono state le parole del presidente dell’Inps Tito Boeri, presente al Festival del Lavoro del ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...