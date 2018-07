**Inps : Di Maio - Boeri oggi in banchi opposizione** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Boeri dice a me di aver perso il contatto con la realtà. La verità è che oggi si è seduto sui banchi dell’opposizione. Non è la prima volta, speriamo sia l’ultima”. Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. L'articolo **Inps: Di Maio, Boeri oggi in banchi opposizione** sembra essere il primo su Meteo Web.