Inps | Boeri | “Pronto a lasciare se richiesto da istituzioni Non prendo in considerazione

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto Dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Inps - Boeri : presidente Inps non giura fedeltà al governo : Roma, 19 lug., askanews, - 'Non sono affatto disposto ad accettare l'idea che chi ricopre l'incarico di presidente dell'Inps debba in tutto e per tutto sposare le tesi del governo in carica'. Lo ha ...

Tito Boeri all’Inps - dalle buste arancioni alla lotta allo strapotere sindacale - luce sulle disparità e scontri con l’esecutivo : “Se non avrà più la fiducia del governo e del ministro del Lavoro, Boeri si dimetterà il giorno dopo. Ma dovranno convocarlo per dirglielo. Non si può certo risolvere con un tweet”, spiega una fonte vicina al presidente dell’Inps. Non a caso l’esecutivo sul punto è, almeno in parte, molto cauto e già prospetta un mancato rinnovo a fine incarico perché “il presidente non è minimamente in linea con le idee del governo”, come ha ...

Inps - Tito Boeri sugli esodati ha sbagliato tutte le stime : il documento che lo dimostra : Le dichiarazioni dell'Inps vanno sempre prese per oro colato? Le sue previsioni, non i dati distribuiti in consuntivo frutto di calcoli statistici, vanno scolpite sul granito? 'Non direi', dice Cesare ...

Boeri oggi in Parlamento sul dl dignità. E dopo l'Inps lo scontro per Di Maio è con Confindustria : Gli industriali fanno appello ai parlamentari chiedendo modifiche. Il presidente del Consiglio Conte disponibile: 'introdurremo qualche meccanismo incentivante per la trasformazione dei contratti da ...

Pensioni - Boeri dell'Inps e i costi di 4 scenari possibili di uscita anticipata : Per quanto riguarda la riforma delle Pensioni [VIDEO] e nello specifico le uscite anticipate, sui social si continua a discutere delle 4 possibili combinazioni pensate dal Presidente dell'Inps Tito Boeri a cui sono te le stime sui costi dell’istituto di previdenza, ipotesi derivanti allo stato attuale da quelle che sono supposizioni più papabili in assenza di una formale proposta normativa. Le stime presentate nel rapporto dell’Inps consegnato ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di lavoro a rischio". Boeri adesso promette di non lasciare l'Inps : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

Inps - Boeri : 'Non faccio politica - dico ciò che penso' : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Dl dignità. Di Maio : questione Inps va ancora chiarita. Boeri : non faccio politica - sciocchezze : Boeri poi nega - in una intervista a La Repubblica - qualsiasi tipo di attrito con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e respinge seccato le accuse "di fare politica". "Sono solo schiocchezze - ...

Il decreto dignità divide l'Inps. Il presidente del consiglio di vigilanza : "Boeri va oltre i suoi compiti istituzionali" : "Non c'è nessun disegno politico da parte di Tito Boeri contro questa maggioranza. S'intrometteva e criticava pure quando c'era Renzi. In questo bisogna riconoscergli coerenza. Lui ritiene che dalla postazione di presidente dell'Inps sia legittimato a fare proposte. Non si accorge che va oltre, che entrando nel dettaglio finisce per confliggere con scelte che sono della politica". A dirlo è Guglielmo Loy, presidente del consiglio ...

Pensioni Inps : Salvini chiede dimissioni di Boeri - lui risponde all'attacco : Sui principali media italiani continua a tener banco lo scontro tra Matteo Salvini e il presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Tito Boeri. [VIDEO] Quest'ultimo ha messo in luce le ultime stime dell’Inps per quanto riguarda quota 100 e 41 entrambe le misure troppo costose e sugli eventuali danni all'occupazione che potrebbe procurare il decreto dignita'. Essendo queste le due misure a cui il nuovo Governo sta puntando, vi è ...

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e pensioni - fronte unito governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...