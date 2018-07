INIZIA LA PREPARAZIONE PRE-CAMPIONATO I CONVOCATI

HR Maceratese - preso Argalia La preparazione INIZIA il 6 agosto : Ora, la priorità del ds Giammario Cappelletti è quella di sistemare due ruoli nevralgici nell'economia della squadra. Il centrocampista, con Nicola Moretti in pole, e il centravanti che andrà a far ...

Biathlon : squadra A ed Elite in raduno ad Obertilliach (Austria) - INIZIA ad Anterselva la preparazione di juniores e giovani : Si riuniscono per la prima volta nella preparazione estiva il gruppo A e il quartetto élite della nazionale italiana di Biathlon : il raduno inizia to ad Obertilliach domenica 8 e che proseguirà fino a domenica 15 luglio vede convocati Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini per la selezione A, con i tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi, mentre Dorothea Wierer, ...

Biathlon : INIZIA la preparazione per la squadra A - sette atleti convocati a Isolaccia (SO) : Dopo la comunicazione delle squadre nazionali, parte ufficialmente la preparazione per gli atleti del Biathlon. Il primo raduno stagionale vedrà impegnata la squadra A. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato sette azzurri a Isolaccia (SO) fino a domenica 10 giugno per una serie di test individuali: Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini. Gli ...