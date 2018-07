Infrastrutture | via alla partnership tra Gavio e il fondo d’investimento Ardian 

alla regione umbria 30 mln euro per piano Infrastrutture : via a interventi stradali strategici per terni e orvieto; ulteriori finanziamenti ... : È già pronto il progetto preliminare e ora potremo completare un'opera che è strategica per la nostra economia, per ridare slancio per il futuro alle piccole e medie imprese del tessuto orvietano". "...