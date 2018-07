Incidenti montagna | identificati gli alpinisti morti sul Cervino

Incidenti montagna : morti due alpinisti sul Cervino : Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino proviene da NewsGo.

Incidenti montagna : i morti sul Cervino sono trentenni stranieri : sono un uomo e una donna di circa 30 anni e probabilmente stranieri i due alpinisti morti sul Cervino dopo essere precipitati per 1.300 metri dalla parete sud. Procedevano legati ‘in conserva’ quando, verso le 12, uno ha perso l’equilibrio, trascinando l’altro nel vuoto. Poco prima, in vetta, avevano salutato una guida alpina, che poi li ha visti cadere e ha dato l’allarme. La stessa guida ha intuito che fossero di ...

Incidenti montagna : morti due alpinisti sul Cervino : Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino proviene da NewsGo.

Incidenti in montagna - precipitano da 1.300 metri : morti alpinisti sul Cervino : L'incidente è avvenuto alle 12 circa a quota 4.4000 metri di altitudine: le vittime sono precipitate per 1.300 metri

Incidenti in Montagna : 2 alpinisti morti sul Cervino : Grave incidente in tarda mattinata: 2 alpinisti sono morti precipitando lungo la parete Sud del Cervino, a quota 4.400 metri. I due alpinisti, in cordata, procedevano in discesa sulla Scala Jordan: un testimone li ha visti cadere ed ha chiamato il Soccorso Alpino Valdostano. Un primo sorvolo ha confermato la presenza di due corpi, 1300 metri più in basso: il medico dell’equipaggio ha constatato il decesso di entrambi. I corpi sono stati ...

Incidenti in Montagna : scivola su sentiero del Monte Gazzo e sbatte la testa - soccorsa : A seguito di una caduta su un sentiero del Monte Gazzo, una donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino: è scivolata e ha sbattuto la testa mentre stava compiendo un’escursione con alcuni amici, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco che l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale in elicottero. L’escursionista ha riportato un trauma ...

Incidenti montagna - alpinista morto sul versante svizzero del Cervino : Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino proviene da NewsGo.

Incidenti in montagna : due morti : Un alpinista è morto mentre scalava il Cervino sul versante svizzero. Il corpo è stato individuato da una guida alpina a 4.100 metri di quota, vicino alla cresta dell'Hornli. E un altro escursionista è morto in seguito a un malore mentre si trovava vicino al rifugio Aosta, in Valpelline. I tentativi di rianimarlo da parte del 118, giunto sul posto con l'elicottero, sono risultati vani.

Incidenti montagna : due interventi del soccorso alpino sulle Giulie : Due interventi del soccorso alpino per la stazione di Cave del Predil (Udine) si sono svolti questo pomeriggio tra le Alpi Giulie. Il primo ha avuto luogo sul versante meridionale della catena del Montasio. Un austriaco di Klagenfurt di 45 anni e’ caduto scendendo dal sentiero Leva lungo pendii prativi, per aver percorso un tratto fuori dalla traccia, e si e’ lussato una spalla. A chiamare i soccorsi un testimone oculare, che aveva ...

Incidenti in Montagna : soccorso in Friuli gruppo di 9 ragazze francesi : Intervento del soccorso Alpino di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Sella Nevea nei confronti di un gruppo di nove ragazze francesi che si era perso in Val Dogna (Udine) tra le Alpi Giulie: la richiesta è giunta alla centrale della Sores ieri sera e le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte e si sono concluse all’alba. Il gruppo era partito la mattina ed era atteso alla sera al rifugio Grego dove però non era giunto: ...

Incidenti in Montagna : morti due escursionisti in Piemonte : Nelle montagne del Piemonte sono morti oggi due escursionisti, entrambi a causa di un arresto cardiaco. A Oulx, nel Torinese, un 43enne ha accusato un malore nei pressi della borgata Vazon: i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso. A Formazza, in provincia di Verbania, un uomo di 75 anni ha perduto conoscenza a causa di un malore: la vittima è stata raggiunta prima dall’eliambulanza del 118 e successivamente dalle ...

Incidenti montagna : due interventi per il Soccorso Alpino : Il Soccorso Alpino e’ intervenuto oggi due volte sulle Alpi Giulie, nel comune di Tarvisio e sulle montagne sopra Andreis (Pordenone). In questo secondo caso gli operatori di Maniago sono stati allertati dal NUE per portare aiuto a due donne bloccate sul sentiero CAI 975 che da Andreis conduce a Forcella Navalesc a una quota di circa 900 metri di altitudine. Si erano fermate nei pressi di un ghiaione, dove una delle due, di 38 anni, di ...

Incidenti in Montagna : alpinista disperso sul Monte Bianco : Un alpinista slovacco è disperso sul Monte Bianco: il 2 luglio avrebbe dovuto affrontare la scalata dell’impegnativa via Major, sul versante italiano del massiccio, ma l’ultimo contatto con l’uomo è avvenuto domenica pomeriggio, quando si trovava nella zona della Fourche. Il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza hanno effettuato un sorvolo in elicottero sull’area del bacino della Brenva ed è stata eseguita ...

Incidenti montagna : colpita da fulmine sul Cervino - morta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve