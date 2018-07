tg24.sky

: Incidente sulla A4, morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini - SkyTG24 : Incidente sulla A4, morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini - DaniloToninelli : Al via l’udienza preliminare del processo per la tragedia ferroviaria sulla linea Andria-Corato, in Puglia. Darò ma… - TgrSardegna : +++George Clooney ferito in un incidente stradale in #Sardegna era sulla sua moto in località Costa Corallina… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)A4,diLa 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento. In prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava con lei Parole chiave:_stradale