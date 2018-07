tg24.sky

: Incidente sulla A4, morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini - SkyTG24 : Incidente sulla A4, morta donna travolta dall'auto di Marco Paolini - DaniloToninelli : Al via l’udienza preliminare del processo per la tragedia ferroviaria sulla linea Andria-Corato, in Puglia. Darò ma… - TgrSardegna : +++George Clooney ferito in un incidente stradale in #Sardegna era sulla sua moto in località Costa Corallina… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) La 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento. In prognosi riservata ma non in pericolo di vita l'amica che si trovava con lei