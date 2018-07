Incidente in A4 | gravissima la donna tamponata da Marco Paolini

Incidente sull’A4 - coinvolto l’attore Marco Paolini : donna ricoverata gravissima in ospedale : Secondo una prima ricostruzione la vettura sui cui viaggiava l'attore bellunese ha tamponato la Cinquecento su cui viaggiavano le due amiche. Una delle due auto poi ha superato la barriera tra le due carreggiate. Paolini sotto choc.Continua a leggere

Tragico Incidente e famiglia distrutta : morti la piccola Swami di 4 anni e il papà. Gravissima la mamma : Tragico incidente stradale avvenuto stamattina alle porte di Foggia in Puglia: un uomo di 37 anni, Michele Di Meo, e sua figlia Swami Pia di 4 anni, hanno perso la vita, mentre la moglie...

Dramma in viaggio di nozze : Incidente lungo la teleferica : lo sposo muore - lei è gravissima : Drammatica luna di miele in Honduras per una coppia di giovani sposi israeliani. I due si sarebbero scontrati lanciandosi lungo il cavo di una teleferica, dotati solo di ganci. Lui, 24 anni, è morto; lei, 27 anni, è gravissima in ospedale.Continua a leggere

Incidente traghetto Napoli : donna gravissima. Agente a guida dell'auto : Incidente traghetto Napoli: donna gravissima. Agente a guida dell'auto Al volante del veicolo che ha schiacciato due cittadini indonesiani , uno dei quali è morto, c'era un membro della Polizia. La 79enne ferita è in condizioni critiche ed è ricoverata in rianimazione. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Capitaneria di ...

Incidente auto-scooter : morto ragazzo di 23 anni - gravissima una 22enne : Lui non ce l'ha fatta, lei lotta per la vita in un letto dell'ospedale Civile di Brescia. Drammatico Incidente a Clusane d'Iseo, in provincia di

Incidente VELLETRI - MORTO STUDENTE 19ENNE/ Il cordoglio dell’ASD Velitrae - gravissima la fidanzata : Un ragazzo di 19 anni è MORTO mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:38:00 GMT)

