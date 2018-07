Incidente con la moto | muore a 24 anni

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull'A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) - E' in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subi

Verona : morte cerebrale per la donna coinvolta in Incidente sull’A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è iniziato nel primo pomeriggio è in atto la procedura di accertamento della morte, ...

L’auto prende il volo e gira su sé stessa : Incidente pazzesco nel parcheggio con finale miracoloso [VIDEO] : Lo spettacolare incidente è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza installate nel parcheggio di un fast food in Alabama Le telecamere di sicurezza installate nel parcheggio di un fast food in Alabama hanno immortalato un incidente tanto spettacolare, quanto incredibile che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Nel filmato si vede una vettura uscire di strada e prendere il volo, per poi roteare su sé stessa. Nonostante ...

Incidente sulla Ragusa San Giacomo : auto contro masso nascosto da sterpaglie : Ennesimo Incidente stradale sulla Ragusa San Giacomo causato probabilmente dalle sterpaglie. La denuncia del consigliere Chiavola.

Chiavazza : Incidente in via Gamba - uno dei conducenti scrive la sua versione : Spettabile redazione, Sono il conducente del Fiat Doblò che da lunedì legge sul vostro sito e su vari giornali notizie che con la realtà non hanno a che vedere. In riferimento all'articolo dell'...

Hawaii - ecco cosa ha provocato l’esplosione di lava lungo la costa. Nonostante l’Incidente - i tour continuano : cosa ha causato l’esplosione che ha proiettato rocce e detriti su un’affollata imbarcazione turistica sulla Grande Isola delle Hawaii, dove è in corso l’eruzione del vulcano Kilauea? Il Servizio Geologico statunitense (USGS) parla di esplosione litorale. L’USGS spiega che le esplosioni litorali si verificano quando la lava fusa a 2.000°C incontra l’acqua del mare molto più fredda, creando un’esplosione di vapore che può scagliare frammenti di ...

Aida Nizar Incidente in motorino/ Video - la spagnola si schianta contro un muretto per un video selfie : Aida Nizar incidente in motorino: la spagnola, regina dei social network, a bordo di uno scooter è finita contro un muretto per un video selfie, ecco il video(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Roma - inseguimento con Incidente al Portuense : in fuga coppia su un'auto rubata : 'E' accaduto tutto in un secondo, per poco non travolgevano anche me'. Panico in via Portuense , a Roma , dove durante un inseguimento , un'auto della polizia ha travolto una donna a bordo di un'auto. ...

San Lorenzo in Banale. Incidente con il quad : morta Ilda Bosetti Gionghi : Ilda Bosetti Gionghi, 69 anni di San Lorenzo in Banale (Trento), è morta in un Incidente stradale. La sessantenne è

Incidente tra due auto : famiglia in gravi condizioni - morto il padre : Lo hanno trovato mentre vagava nel buio tra urla e pianti, completamente scosso da quanto accaduto poco prima: è un bambino di otto anni l'unico sopravvissuto ad un terribile Incidente tra un'Audi ed ...

Scontro treni Andria-Corato - iniziata l’udienza preliminare : in 18 a rischio processo per l’Incidente del 2016 : È cominciato con la richiesta di costituzione di parte civile dinanzi al gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di 18 persone e della società Ferrotramviaria, imputate nel procedimento penale sullo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di ...