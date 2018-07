Inchiesta Il Vate Ex assessore De Fanis condannato a 6 anni e 10 mesi

abruzzo24ore.tv

: Inchiesta Il Vate: 6 anni e 10 mesi per l’ex assessore alla cultura della Regione Abruzzo Luigi De Fanis -… - GiulemanidaiGiu : Inchiesta Il Vate: 6 anni e 10 mesi per l’ex assessore alla cultura della Regione Abruzzo Luigi De Fanis -… - LaQtv : INCHIESTA VATE. CONDANNATO EX ASSESSORE DE FANIS -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Pescara - Condanna a 6e 10e all' interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'exregionale, Luigi De. Assolti, invece, da tutte le accuse, gli altri tre imputati. È la sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Pescara, presieduto dal giudice Maria Michela Di Fine, nell'ambito del processo di primo grado sulle tangenti nel settore Cultura della Regione Abruzzo, nato dall''Il', che nel 2013 portò ai domiciliari lo stesso De. Nello specifico l'exè statoper i reati di concussione, induzione e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, truffa e falsità materiale commessa in atto pubblico. Assolto invece "perché il fatto non sussiste", dalle accuse di abuso d'ufficio e corruzione. Dedovrà inoltre risarcire, ...