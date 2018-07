Incendi USA | 181 km² di terra inceneriti nell’Oregon | evacuazioni | un morto GALLERY

Incendi Roma : rogo a Castel Fusano - bruciati 3mila m² : L’Incendio divampato ieri nella pineta di Castel Fusano a Ostia ha interessato un’area di 3mila metri quadri di vegetazione ed arbusti, una zona già devastata dal fuoco la scorsa estate. Il rogo si è sviluppato intorno alle 12:45. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dei Carabinieri Forestali in servizio all’interno della pineta e i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme con l’ausilio di ...

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile.

Incendi USA - situazione drammatica in California : un morto e diversi animali uccisi dalle fiamme

Usa : California - Incendio vasto tre volte San Francisco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

continuano a divampare gli Incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gli Incendi in atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di un Incendio che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di ...

USA - 60 diversi Incendi devastano l'Ovest : centinaia di case distrutte e migliaia di evacuati

Usa - paura per gli Incendi - niente fuochi d'artificio : il 4 luglio sciami di droni colorati : Prendendo esempio dalle Olimpiadi invernali in Corea, alcune città in California, Colorado e Arizona, hanno deciso di sostituire i fuochi artificiali con spettacoli aerei effettuati da sciami di ...

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle campagne della California del nord e minaccia circa 700 case. Le fiamme, partite sabato scorso a circa 160 chilometri a nord-est di San Francisco e alimentate da forti venti, sono arrivate a coprire una superficie di circa 243 chilometri quadrati. A circa 300 persone è stato chiesto di lasciare le loro abitazioni. Al momento non sono stati segnalati feriti.

Ragusa : interventi antIncendio nelle scuole - approvati progetti per 5 mln : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Un pacchetto di cinque progetti per la messa a norma delle disposizioni antincendio degli istituti provinciali scolastici di Ragusa è stato approvato dal commissario straordinario del Libero consorzio comunale Salvatore Piazza. Le delibere riguardano cinque istituti su