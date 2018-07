Incendi Sicilia | flotta di 10 elicotteri contro i piromani

Incendi Sicilia : torna regolare la circolazione delle linee ferroviarie : La circolazione ferroviaria sulle linee regionali della Sicilia, interessate da 4 Incendi nella giornata di ieri, sta tornando regolare. Tra Augusta e Brucoli, sulla Siracusa – Messina, le fiamme hanno richiesto uno stop forzato ai treni dalle 10:50 alle 12:30. Tra San Martino Piana e Motta Sant’Anastasia sospensione del traffico ferroviario dalle 13:50 alle 14:45. Altri due focolai hanno interessato la linea Siracusa – Gela ...

Incendi in Sicilia : intervento di elicottero dell’Aeronautica Militare a Casteltermini (AG) : Si è appena concluso l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare per spegnere le fiamme divampate in zona Garifo, nel comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento. L’ordine di decollo è giunto dal Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. L’equipaggio, in servizio di allarme antIncendio e ...

Incendi - Difesa : “Nuovo intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare in Sicilia” : Si è appena concluso l’intervenuto di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare in servizio di allarme antIncendio per spegnere le fiamme che erano divampate nella zona di Roccapalumba , in provincia di Palermo. L’equipaggio, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, è decollato dalla propria base su ordine del Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala ...

Aeronautica Militare - operazione antIncendio boschi in Sicilia : Due fasi coronate da successo per un complesso intervento antincendio in Sicilia su zona Parchi di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Protagonista uno degli elicotteri dell'Aeronautica ...

Incendi in Sicilia : nuovo intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare : Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 luglio, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nella zona di Parchi di Castellammare del Golfo (TP). L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Fe) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) ...

Sicilia - decine di Incendi nel Palermitano : Sicilia, decine di incendi nel Palermitano Il più grave è divampato nel territorio di Alimena, dove è stato necessario l’intervento dei canadair per domare le fiamme. Roghi anche a Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Bagheria, Partinico e Terrasini Parole chiave: ...

Incendi in Sicilia : nuovo intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare : Nel tardo pomeriggio di ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nelle zone di Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala ...

Incendi Sicilia : devastata un ettaro di macchia mediterranea nel Palermitano : Incendio in provincia di Palermo, a Gangi, in contrada Zappaiello. Per cause corso accertamento, si è sviluppato il rogo che ha devastato un’area di un ettaro di macchia mediterranea. Sul posto carabinieri, corpo forestale e vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana. Le fiamme sono state domate alle 13.30. Danni in corso di quantificazione. Nessun danno a persone o immobili. L’autorità giudiziaria sarà informata dal ...

Sicilia : elicottero dell’Aeronautica Militare interviene per spegnere un Incendio : Per la prima volta un elicottero dell’Aeronautica Militare è intervenuto per spegnere un incendio, scoppiato nell’agrigentino: nel tardo pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) è partito dalla base di Trapani per spegnere un incendio divampato in località Portella Caterina Lucca Sicula in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ...

Incendi : la Regione Sicilia noleggia 6 elicotteri : Una flotta di sei elicotteri verrà schierata nei prossimi giorni dalla Regione Siciliana per la campagna antIncendio boschivo. E’ andata a buon fine, infatti, la gara europea per il noleggio dei mezzi avviata dal Comando del Corpo forestale nel mese di febbraio. A gestire il servizio un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due aziende: la E+S Air di Salerno e la Helixcom di Caltanissetta. I mezzi (5 da impiegare fino al 15 ...

Incendi in Sicilia : due roghi nel Palermitano : In provincia di Palermo oggi due Incendi hanno impegnato i vigili del fuoco e i canadair: fiamme sono divampate nella zona di Termini Imerese, in contrada Franco, in una villetta. Il rogo è stato domato dopo due ore di intervento. Incendio anche a Monte Caputo nel territorio di Monreale, ieri in fiamme: sul posto le squadre antIncendio e i canadair, le fiamme minaccerebbero alcune villette. L'articolo Incendi in Sicilia: due roghi nel ...

Incendi Sicilia : oltre 300 chiamate ieri ai Vigili del Fuoco : Sono state oltre 300 ieri le chiamate ai Vigili del Fuoco di soccorso tecnico per Incendi boschivi, che hanno interessato anche strutture abitative. Lo rende noto il dipartimento dei Vigili del Fuoco. L’emergenza ha interessato in particolare le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. ”Di particolare rilevanza – dicono i pompieri – gli interventi che hanno reso necessario lo sgombero dell’Istituto ...

Incendi : emergenza in Sicilia - ieri oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 300 le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco della Sicilia nella giornata di ieri per Incendi boschivi che hanno interessato anche alcune abitazioni. L’emergenza ha riguardato soprattuto le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. A Mascal