“In suo onore” Compleanno Baby George | il regalo è già pronto E svelato | eccolo Il

Atalanta - Freuler parla del suo futuro “Incerto” : Freuler potrebbe lasciare l’Atalanta a fronte di un’offerta irrinunciabile per la società del patron Percassi: i dettagli “Quasi in ogni cosa mi sento migliorato. Gasperini mi ha migliorato nella gestione della palla, nei tempi di gioco e nell’inserimento. Per me è uno degli allenatori migliori in circolazione”. Remo Freuler ringrazia Gasperini, parte del merito per la convocazione ai Mondiali è anche da addebitare ...

“Incosciente!”. Belen Rodriguez sulla graticola - il suo gesto ‘folle’ che fa infuriare tutti. Parole pensatissime in rete e accuse a non finire. Stavolta ha davvero esagerato : Belen, sempre Belen, comunque Belen. La bella argentina non riesce a non far parlare di sé. Ma se il gossip è innocuo, l’ultima bravata sarebbe potuta costare molto a qualcuno. La showgirl infatti, al centro delle chiacchiere per la sua storia con Andrea Iannone e a pochi giorni dall’imminente impegno nell’after show dedicato ai Mondiali in Russia su Italia 1 Stavolta l’ha fatta grossa. In una delle ultime IG Stories, infatti, Belen Rodriguez ha ...

F1 - Nico Rosberg contro Fernando Alonso : “In nessun team vincente per i suoi giochi politici” : Tutti vorremmo vedere Fernando Alonso su una macchina più competitiva nel Mondiale 2018 di Formula Uno. E’ un po’ questo il sentimento comune degli appassionati, constatando i grandi problemi che il due volte campione del mondo ha con la McLaren. Il ritiro nel suo 300° GP non è stato esaltante ed è chiaro che l’avventura nella prossima 24 Ore di Le Mans (16-17 giugno), con la Toyota, è una specie di boccata d’ossigeno per ...

Calcio - la sessuologa : “In Serie A tanti calciatori omosessuali - non fanno coming out per paura degli ultras” : La sessuologa Rosa Maria Spina è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La sessuologa ha parlato dell’omosessualità nel mondo del Calcio: “Le parole di Nainggolan sui gay nel Calcio? E’ difficile fare emergere l’omosessualità nel mondo dello sport. E’ ...

Lega del Filo d’Oro - una giornata “In contatto” con i suoi sostenitori : Per le persone sordocieche il contatto è fondamentale, rappresenta uno dei pochi modi per relazionarsi con gli altri e con il mondo esterno ed uscire dal buio e dall’isolamento. L’XI edizione della giornata del Sostenitore, l’annuale appuntamento che la Lega del Filo d’Oro dedica ai suoi donatori, sono stati due giorni a porte aperte per permettere ai sostenitori dell’Associazione di essere al fianco di chi non vede e non sente, per restituire ...

Berruti e il suo erede : “In Tortu vedo la mia bella copia” : Ho visto correre la bella copia di me stesso ed è stato un piacere. Sono felice che Filippo Tortu mi somigli, soprattutto nel modo di affrontare la gara, l’agonismo, lo sport che poi è lo stesso in cui, credo, io e lui affrontiamo la vita: leggeri....