In cerca delle stelle | il belvedere di Monte Piella | il weekend nei dintorni di Bologna

Ricerca - svelati i meccanismi mentali alla base delle decisioni : Roma, 18 lug., askanews, - Che cosa fare? Lo faccio oppure no? E quando? Quante volte ci capita di farci domande simili e quante altre volte, nel corso di una giornata qualunque, prendiamo quasi ...

Una ricerca : false la metà delle macchie di sangue sulla Sindone : Una nuova ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. Lo indicano i dati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e bas...

Ricerca : scoperto il gene che guida il destino delle staminali nel cervello : L’esistenza di cellule staminali in alcune regioni del cervello dei mammiferi adulti è un dato ormai assodato, ma c’è molto da conoscere sui fattori che regolano l’attività del processo di neurogenesi, sia in condizioni fisiologiche che in caso di patologia. Il gruppo di Ricerca guidato da Silvia De Marchis del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (Nico) e del dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei distemi ...

Ricerca su Sindone - almeno metà delle macchie di sangue sono false : Una nuova Ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non ...

"La Sindone è un falso" : secondo una ricerca almeno metà delle macchie di sangue sono "irrealistiche" : Pubblicata sul "Journal of forensic sciences", è stata realizzata dall'università di Liverpool e dal Cicap

Falsa almeno metà delle macchie di sangue sulla Sindone. Lo rivela una ricerca : almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe Falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro.Lo indicano i dati di una ricerca pubblicata sul Journal of Forensic Sciences. Il lavoro degli esperti è partito da un esperimento che, con le tecniche di medicina ...

Sacra Sindone - nuova ricerca : "Metà delle macchie di sangue false" : Secondo un esperimento i cui dati sono stati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso

Ricerca - precariato e poche tutele : la dura vita delle mamme in camice : Giusi, 38 anni e due figlie. Professione: Ricercatrice. Per amore del laboratorio ha lasciato la sua Messina dopo la laurea in Farmacia nel 2004. Oggi lavora all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e si è guadagnata un assegno di tipo A all’università degli Studi del capoluogo lombardo. Di recente ha vinto il Bando giovani Ricercatori della Fondazione Cariplo. Le regole per presentare domanda prevedono che i candidati ...

Uomini e Donne/ Valentina e Paola ancora alla ricerca dell'amore : le confessioni delle dame (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Valentina Autieri e Paola Bertolini sono tra le dame più corteggiate in studio: troveranno l'amore? Ecco le loro parole(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:35:00 GMT)

WhatsApp chiede aiuto ai ricercatori per combattere il problema delle fake news : Quello delle fake news è uno dei principali problemi del web. Esso non si limita al singolo sito che pubblica la notizia falsa, ma si […] L'articolo WhatsApp chiede aiuto ai ricercatori per combattere il problema delle fake news proviene da TuttoAndroid.

pat * Il 'sistema Trentino' della ricerca e dell'innovazione protagonista a Innsbruck di ' Wire ' : la conferenza europea delle regioni ... : ... policy maker, autorità nazionali e locali, centri del sapere e imprese private, verte quest'anno su tre "aree intelligenti" " Connettività, Imprenditorialità, Scienza&ricerca " il cui potenziamento ...

Ricerca italo-spagnola scopre meccanismo causa delle metastasi al cervello : La crescita delle metastasi nel cervello provenienti da tumori del polmone e della mammella è facilitata dalla presenza di un fattore molecolare, non tanto sulle cellule tumorali stesse, ma su cellule del cervello sano, che erano considerate una barriera difensiva. Lo hanno scoperto la Neuro-oncologia dell'ospedale Molinette di Torino e i Ricercatori del Cnr di Madrid. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, può ...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Big Pharma Invece di Investire nella Ricerca destina un terzo delle Risorse al Potenziamento della Rete di Vendita - - : L'oncologa di Forlì "rifiuta" una scienza e una medicina che non hanno celebrato e ricordato un Ricercatore come Lorenzo Tomatis, insigne scienziato sconosciuto al grande pubblico: ignorato dai media,...