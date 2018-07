In calo l' indice del settore Costruzioni italiano | -2 | 16%

Seduta ingessata per l'indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

calo per l'indice del settore telecomunicazioni italiano - -1 - 46% - - rosso per Telecom Italia - -1 - 99% - : Teleborsa, - Calo per il comparto Telecomunicazioni in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications scivola a ...

Germania : brusco calo dell'indice Zew. Pesa la guerra commerciale : calo record a luglio per l' indice ZEW della Germania che misura la fiducia degli investitori sulle aspettative sull'economia del paese, attestandosi a -24,7 contro le aspettative di -18,0 punti e -16,1 dell'ultima rivelazione. A Pesare la grande incertezza politica e i timori della guerra commerciale che hanno ...

Italia : superindice Ocse in lieve calo a maggio : A maggio, il superindice Ocse è passato da 100 a 99,9 punti. Segno meno anche per il dato relativo Eurolandia, da 100,1 a 99,9, e Italia, da 100,2 a 100,. Stabile invece a 100,2 il dato statunitense.

Ocse - superindice maggio -0 - 08% - in Italia calo più forte -0 - 19% : Roma, 9 lug., askanews, - Dinamica di crescita economica stabile per l'insieme delle economie avanzate a maggio, ma con segnali di rallentamento in più Paesi, tra cui l'Italia che ha registrato il ...

Giappone - in calo l'indice Tankan : Teleborsa, - In calo l'indice Tankan Giapponese , il sondaggio trimestrale condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia. Nel trimestre chiuso a giugno , il dato comunicato dalla Banca del Giappone , BOJ, , risulta pari a 21 punti, rispetto ai 24 punti del mese precedente, risultando al di sotto delle attese ...

Borsa - Tokyo chiude in forte calo : l'indice Nikkei perde il 2 - 21% : La Borsa di Tokyo termina il primo giorno di scambi della settimana in forte calo, mentre non si attenuano i timori degli investitori sull'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. ...

Usa - fiducia consumatori : indice Conference Board - in calo - a 126 - 4 in giugno : L'economia Usa sta crescendo bene ormai da diversi, ma il rischio di guerre commerciali preoccupa gli americani.

Germania - indice IFO in calo oltre le attese : Teleborsa, - Ancora in calo le condizioni economiche in Germania , segnalate dall' indice IFO di giugno che tocca i minimi da novembre 2012. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo ...

Istat - indice fiducia consumatori in forte calo a maggio : Roma, 29 mag. , askanews, Brusco peggioramento del clima di fiducia dei consumatori italiani. L'Istat rileva che a maggio l'indice è sceso a 113,7 da 116,9; anche per l'indice composito del clima di ...