In arrivo le Hot Wheels a tema Mario Kart

(Di giovedì 19 luglio 2018) Negli anni passati abbiamo visto molti modelli speciali di macchine Hot, ora è inuna linea completamente dedicata ache sicuranmente farà felice tutti i fan dell'idraulico più famoso.Come riporta ComicBook, la famosa azienda Mattel ha annunciato che ha in programma di lanciare una line dedicata al racing game di Nintendo. La linea comprenderà 8 personaggi,, Bowser, Peach, Luigi, Toad, Yoshi, Wario e Rosalina, ognuno col suopersonalizzato.Purtroppo questa linea non entrerà in produzione almeno fino a giugno dell'anno prossimo ma, se avete intenzione di andare al San Diego Comic-Con questo fine settimana, potrete ammirarli allo stand Mattel e Nintendo. Il prezzo si attesta sui 5$ a veicolo, decisamente non una cifra proibitiva.Read more…