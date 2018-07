Ilva | Anac | criticità in gara ma stop spetta a governo

Ilva - 'operai ancora ricattabili e futuro opaco' : dure le reazioni post coinvolgimento di Anac : "L'intera economia della città rimane ancora una volta sospesa. Sei anni di riunioni, un dossier di migliaia di pagine, quintali di verbali, patti e accordi raggiunti in interlocuzioni fiume, e in ...

Ilva - Di Maio coinvolge Cantone : "Carte ad Anac per verificare regolarità gara" : Questa mattina il ministero dello Sviluppo Economico ha inviato le 23mila pagine della gara di aggiudicazione dell' Ilva ad Arcelor Mittal per " verificare la regolarità delle procedure, a seguito delle ...

Alitalia - Di Maio : “Azione di responsabilità contro manager che hanno causato il disastro”. Su Ilva : “Documenti all’Anac” : “Punire i responsabili della attuale situazione Alitalia significa promuovere l’azione di responsabilità su quei manager che in questi anni hanno utilizzato Alitalia come un bancomat. Una volta capito questo abbiamo capito anche come si è sprecato e come si può risanare l’azienda”. Così Luigi Di Maio al termine della sua audizione davanti alle commissioni Industria e Lavoro del Senato. “L’obiettivo – ha ribadito – non è ...