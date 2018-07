http://feedproxy.goo

: #Iliad raggiunge l’obiettivo: primo milione di utenti, ed ora?: Iliad, operatore francese… - giannifioreGF : #Iliad raggiunge l’obiettivo: primo milione di utenti, ed ora?: Iliad, operatore francese… - viorica_grecu : Iliad raggiunge un milione di utenti - viorica_grecu : Iliad raggiunge un milione di utenti -

(Di giovedì 19 luglio 2018), operatore francese low cost, è sbarcato in Italia il 29 maggio scorso ed ha lanciato la super offerta a 5,99€ esclusivamente per ildi. In meno di due mesi l’obiettivo è stato raggiunto ecosa accadrà?: obiettivoraggiunto Nella giornata di ieri 18 luglio, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale, l’amministratore delegato Benedetto Levi si è sottoposto alla macchina della verità in una scena anche abbastanza comica per dimostrare che ciò che dice è la verità. Durante “l’interrogazione” al poligrafo l’AD ha dichiarato che l’obiettivo deldiè stato raggiunto e chela tariffa più conveniente attualmente disponibile sul territorio italiano sarà disponibile per altri 200.000 nuovi. Cifra che probabilmente sarà raggiunto in meno di 20 giorni visto che sono almeno ...