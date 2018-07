Iliad all’attacco - fatturato in calo del 4-6% per le altre compagnie : Un calo del fatturato del 4-6% nei prossimi due anni. È questo l’impatto del debutto in Italia di Iliad sui bilanci delle altre compagnie telefoniche. Il conto è dell’agenzia di rating Moody’s, che ha stimato le conseguenze dell’arrivo dei francesi sul mercato italiano delle telecomunicazioni. Wind-Tre, Telecom e Vodafone sconteranno la concorrenza di Iliad. “Le più grandi compagnie di telecomunicazioni hanno ...

Ammessi i problemi Iliad con chiamate in entrata e roaming all’estero : le soluzioni di Levi : Non ci sono più dubbi: i problemi Iliad per le chiamate in entrata sulla SIM sotto copertura 4G e pure nel caso di roaming estero (in Europa e non solo) sono reali ma pure in via di risoluzione. Ad ammetterlo è stato Benedetto Levi nella sessione di domande e risposte con annessa macchina della verità che si è tenuta nel pomeriggio di ieri attraverso i canali social del quarto operatore italiano. Il giovanissimo AD non ha potuto che ammettere le ...

Iliad IN DIRETTA SU FACEBOOK/ Video - l’ad risponde alle domande e svela : “Siamo a un milione di clienti ma..." : ILIAD in DIRETTA su FACEBOOK, Video. L'amministratore delegato Benedetto Levi risponde alle domande dei client e poi svela: “Siamo a un milione di clienti ma la promozione continua"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:32:00 GMT)

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha imposto alla compagnia telefonica Iliad di modificare uno dei suoi spot pubblicitari : L’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria ha imposto alla compagnia telefonica Iliad di modificare uno dei suoi spot pubblicitari. Il messaggio in questione è quello che presenta un’offerta di «30 giga in 4G+, minuti e SMS illimitati, a 5 euro e 99 The post L’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria ha imposto alla compagnia telefonica Iliad di modificare uno dei suoi spot pubblicitari appeared first on Il Post.

La vittoria sui rimborsi per i 28 giorni - l’arrivo di Iliad e la miopia del settore : mercato telco allo sbando : Ormai lo sapete, prosegue la nostra “guerra totale” agli operatori della telefonia: le ultime tappe raccontano della nuova delibera Agcom che sancisce la vittoria dei consumatori che attendevano i rimborsi per la...

Rientra l’allarme trasferimento di chiamata per i clienti Iliad : da oggi è incluso nei 5 - 99 euro : Lo scivolone commesso da Iliad sul trasferimento di chiamata è stata un'amara sorpresa per gli utenti che tenevano a mente il motto "senza brutte sorprese" L'articolo Rientra l’allarme trasferimento di chiamata per i clienti Iliad: da oggi è incluso nei 5,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Iliad Genova arriva alla Fiumara : ILIAD Genova La Fiumara - Passare all'operatore ILIAD a Genova Fiumara ora sarà più semplice in quanto da ieri è aperto un nuovo punto vendita nel centro commerciale di La Fiumara situato a Genova Sampierdarena.

Iliad Genova arriva alla Fiumara : ILIAD Genova La Fiumara - Passare all'operatore ILIAD a Genova Fiumara ora sarà più semplice in quanto da ieri è aperto un nuovo punto vendita nel centro commerciale di La Fiumara situato a Genova Sampierdarena.

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad [Agg.1 Windows 10 Mobile] : [Aggiornamento1 28/06/2018] A partire da oggi, potete utilizzare la UWP di Iliad X anche sugli smartphone Windows 10 Mobile dove sicuramente ha una maggiore utilità. Il link al download è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Da qualche giorno, sul Microsoft Store, è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere ...

Rete Iliad - per il momento la copertura in Italia dipende dalla zona : copertura Rete Iliad in Italia: un tema che è finito sotto la lente di ingrandimento. I maggiori siti che si occupano di telefonia e smartphone si sono soffermati sull'argomento e non poteva essere altrimenti. Un operatore che irrompe sul mercato Italiano ed attua prezzi così aggressivi, per forza di cose pone in allerta il consumatore. --La prima domanda che ci si pone è come si possa avere così tanto a costi così contenuti. Inevitabile, a quel ...

Iliad X : l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad : Da qualche giorno, sul Microsoft Store è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere velocemente all’area personale. Iliad è ufficialmente sbarcata in Italia il 29 maggio con una promozione molto conveniente, che comprende minuti illimitati, SMS illimitati, 30GB di traffico in 4G plus, minuti illimitati anche all’estero in oltre 60 ...

Tutti i costi nascosti di TIM - Vodafone - Wind e Tre contro Iliad Italia : attenzione alle winback : Si poteva facilmente immaginare che da brand del calibro di TIM, Vodafone, Wind e Tre potesse arrivare una risposta chiara e netta nei confronti di Iliad. Ciascun operatore, anche se nel caso di 3 Italia la strategia al momento risulta essere meno "sfacciata", ha deciso di lanciare sul mercato delle promozioni ad hoc, contando di far rientrare nel più breve tempo possibile ex clienti che intanto hanno attivato una SIM proprio con Iliad Italia. ...

Iliad non si collega alla rete 4G : Sei passato a ILIAD ma il tuo telefono non si collega alla rete 4G ? Come mail il cellulare non si collega in 4G alla rete ILIAD ? Ecco le possibili soluzioni.

Esposto contro Iliad Italia : tutte le anomalie ravvisate dall’A.E.C.I. : Iliad Italia ha già conquistato il pubblico con la sua unica offerta commerciale da 5.99 euro comprensiva di minuti e SMS illimitati, oltre che di 30GB in 4G, ma non sono mancati i problemi, di cui proprio ieri vi avevamo fornito una panoramica generale, con dettagli specifici su talune situazioni di recente emerse. Quest'oggi vi parleremo dell'Esposto presentato ad AGCOM, AGCM e Garante Privacy contro il quarto operatore nazionale da parte ...