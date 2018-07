Il voto per le Olimpiadi a Torino e niente estradizione per Puigdemont

«Mia figlia leghista e sottosegretaria Perché non la voto» : Da qui l'iniziativa della cronaca bolognese di Repubblica che ha lanciato una raccolta firme per chiedere scusa a Zuppi. L'ultimo a firmare è stato proprio il padre di Lucia Borgonzoni. Perché lo ha ...

Onu - polemica per etichette “poco salutare” sul made in Italy. Retromarcia : no voto - è dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

Onu - polemica su etichette che penalizzano made in Italy. La retromarcia : nessun voto - solo dichiarazione politica (per ora) : Le Nazioni Unite, tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarano guerra alle malattie del terzo millennio, da quelle cardiovascolari, al diabete fino ai tumori. E lo strumento è quello della sana alimentazione. Un pericolo per i prodotti made in Italy? Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano e tutta una serie di cibi italiani famosi in tutto il mondo non sono sotto accusa, ma per i produttori non è ancora tempo di tirare un sospiro ...

M5S - voto in corso su Rousseau per la scelta dei candidati per il Csm : ROMA. Ancora al voto su Rousseau. Come per il cda Rai , anche per i candidati al Csm i 5Stelle ricorrono al voto. È in corso la consultazione online degli iscritti per indicare i nomi che i ...

Rai - voto online 5S : Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. , AdnKronos, - Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per il Cda Rai. "Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati", si legge sul ...

Rai - voto online 5S : Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per il Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si ...

Rai - voto online 5S : Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per il Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelledal voto on line : Un consigliere di amministrazione della Rai indicato dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd. È questo lo schema che sarebbe oggetto di un accordo politico alla vigilia...

Rai - voto online 5S : Coletti e Cellini per Cda : Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per il Cda Rai. "Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati", si legge sul blog delle Stelle. "Di seguito ...

Rai : voto on line M5S - Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si ...

Rai : voto on line M5S - Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, ...

Rai - voto online del M5s : Beatrice Coletti e Paolo Cellini indicati per il nuovo cda : Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si legge nel blog. L'articolo Rai, voto ...