Il summit? Un successo Putin ignora i voltafaccia di Trump | ma in Usa

: #Putin, summit con #Trump un successo, vogliono sminuire - TgLa7 : #Putin, summit con #Trump un successo, vogliono sminuire - HuffPostItalia : 'Il summit? Un successo'. Putin ignora i voltafaccia di Trump: 'Qualcuno in Usa vuole sminuire' - Michelamikba1 : RT @TgLa7: #Putin, summit con #Trump un successo, vogliono sminuire -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Vladimirnon si fa condizionare dai continuidi Donalde conferma la sua soddisfazione per l'incontro di Helsinki. Parlando alla riunione degli ambasciatori russi a Mosca, il leader del Cremlino ha detto che ilcon il presidente Usa è stato "tutto sommato un" anche se alcune forze in America "cercano di sminuire" i risultati ottenuti per "portare avanti i loro interessi".ha sottolineato che l'incontro conha comportato degli accordi "utili". "Vedremo naturalmente come andranno avanti le cose, soprattutto perché certe forze in America cercano di sminuire e di sconfessare i risultato ottenuti a Helsinki"."Pur con differenze nei punti di vista", ha sottolineato, conè emersa una posizione comune sul fatto che "i rapporti russo-americani si trovano in una condizione estremamente insoddisfacente, per certi ...