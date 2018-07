IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 20 luglio 2018

Anticipazioni Il SEGRETO : Venancia inganna Berengario - l'amnesia di Don Anselmo : Puntate tormentate quelle de Il Segreto di questi giorni. Severo e Carmelo sono impegnati nelle ricerche di Carmelito, certi che nella sua scomparsa c'entri l'ambigua Venancia che, dal canto suo, si dimostra piuttosto reticente. Come svelano le Anticipazioni della soap [VIDEO], ben presto la situazione volgera' in tragedia, che culminera' con la morte di Candela. Il Santacruz non sara' intenzionato a farla passare liscia alla perfida anziana e ...

Il SEGRETO anticipazioni 20 luglio 2018 : Severo in cerca di conferme : Severo elabora un piano che confermi i suoi sospetti sull'anziano di Munia, possibile autore del rapimento di Carmelito.

Il SEGRETO anticipazioni : SAUL rinuncia a JULIETA per il bene di PRUDENCIO : A Il Segreto, il giovane SAUL Ortega (Ruben Bernal) prenderà presto una drastica decisione riguardo al suo futuro con l’amata JULIETA Uriarte (Claudia Galan): dopo aver aiutato la nostra protagonista a liberarsi dalle grinfie del dispotico padre Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il pupillo di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) deciderà infatti di fare un passo indietro per il bene del fratello PRUDENCIO (Josè Milan). Le ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 19 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 19 luglio 2018: Prudencio Ortega tenta in tutti i modi a convincere Saul ad allontanarsi da Julieta, ma lui è sicuro che la Uriarte lo ami ancora e decide di parlare di nuovo con lei. In seguito Donna Francisca fa finta di cedere alla volontà di Saul, in realtà trama contro di lui aiutata da Prudencio… Dolores obbliga Tiburcio a non accettare il lavoro offertogli da ...

Il SEGRETO anticipazioni : HIPOLITO ha dei dubbi sul matrimonio tra DOLORES e TIBURCIO : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, DOLORES Mirañar (Maribel Ripoll) deciderà di convolare a giuste nozze con il fidanzato TIBURCIO Comino (Cesar Capilla): a seguito dell’arrivo a Puente Viejo delle ceneri del marito Pedro Mirañar (Enric Benavent), morto in Russia in delle circostanze non chiarite, la proprietaria dell’emporio sentirà che è arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita e, proprio per questo, chiederà con successo ...

Il SEGRETO anticipazioni 19 luglio 2018 : una pista sul rapimento di Carmelito : Una papabile pista riguardante il rapimento di Carmelito darà speranza a Severo e sua moglie appena ricongiunti.

Anticipazioni Il SEGRETO : Venancia muore - Francisca salva Severo : Il Segreto Anticipazioni: Venancia muore e Severo viene accusato di omicidio Le Anticipazioni de Il Segreto segnalano che nelle prossime puntate più di un personaggio perde la vita. In particolare, come vi abbiamo già precedentemente rivelato, Candela muore nel tentativo di salvare il piccolo Carmelito nelle mani di Venancia. Dopo quanto accaduto, Severo decide di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Venancia muore, Francisca salva ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Mauricio trova un cadavere e mette alle strette Nazaria : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” scritto dall’autrice Aurora Guerra e trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset da quattro anni, è sempre caratterizzato da intrighi e colpi di scena. Le Anticipazioni ci rivelano che, nelle prossime puntate, verrà alla luce qualcosa che è accaduto mesi fa nella villa di Francisca Montenegro. In particolare, Mauricio Godoy troverà il cadavere della malvagia sorella di Fè, cioè di Caridad. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 18 luglio : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 18 luglio 2018: Julieta mente sui suoi sentimenti e preferisce allontanare Saul dicendogli che non lo ama… Candela rivela ad Emilia i suoi sospetti su Venancia Almagro. Severo intanto è triste per l’abbandono di Candela e proprio Venancia ne approfitta per parlargli male della Mendizabal… La Montenegro, dopo quanto riferitole dal fido Mauricio, chiede spiegazioni a Nazaria sul ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 23-28 luglio 2018 : la scomparsa di Venancia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 23 luglio a venerdì 28 luglio 2018: Candela e Severo sono sempre più angosciati per la scomparsa di Carmelito! Mentre ancora hanno dubbi se sia stata Venancia a rapirlo, la donna scompare… Anticipazioni Il Segreto: la scomparsa di Venancia! Saul e Prudencio sono sempre più ai ferri corti a causa di Julieta! Intanto, Francisca organizza a sorpresa il matrimonio con Raimundo… La fortunata serie ...

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA uccide suo padre IGNACIO - ecco perché : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato del sequestro di JULIETA Uriarte (Claudia Galan): convinta che il padre IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido) voglia stabilire un rapporto con lei, la nostra protagonista accetterà di lasciare Puente Viejo in compagnia del genitore ma, ovviamente, ignorerà che quest’ultimo è in combutta con Francisca Montenegro (Maria Bouzas)… Stanca dei continui litigi ...

Il SEGRETO anticipazioni 18 luglio 2018 : Vincente ricatta Nazaria : La bella cameriera di Francisca deve affrontare le minacce del suo passato e del suo presunto e sedicente cugino Vincente. Julieta intanto nega di amare Saul.

Il SEGRETO - anticipazioni puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : Julieta sposa Prudencio? : Intense, come sempre, ecco le anticipazioni della soap iberica Il Segreto per le puntate trasmesse dal 22 al 28 luglio 2018. Come già sappiamo la soap verrà trasmessa ogni giorno, domenica compresa, dalle ore 18.45 circa su canale 5. Mentre Venancia ha mostrato tutto il suo odio verso Candela e prima di sparire le ha lasciato un biglietto in proposito, Severo ritiene che la moglie sia stata troppo pressante verso l’anziana suocera. I ...

Anticipazioni tv - cambio orario soap ed anteprime Il SEGRETO puntate spagnole : Canale 5, dopo la fine del Campionato mondiale di calcio, propone nuovi orari per le soap iberiche. Il Segreto dal 16 luglio 2018, come già sappiamo è stato spostato alle ore 18.45 e verrà trasmesso durante tutti i giorni della settimana, anche di domenica. Probabilmente l’orario solito tornerà a settembre 2018. Una Vita continua la messa in onda del “doppio” episodio. I nuovi orari di Una vita continueranno fino al 3 agosto ...