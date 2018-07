Il ritmo di Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle dopo il successo di L’esercito

optimaitalia

: #windsummerfestival Il ritmo di #Supermartina di @FragolaOfficial con Gazzelle dopo il successo di L'esercito del s… - OptiMagazine : #windsummerfestival Il ritmo di #Supermartina di @FragolaOfficial con Gazzelle dopo il successo di L'esercito del s… - GretaSmara : Super Martina ha tutte le carte per essere un tormentone. Ha un testo e un ritmo che restano in testa . e bravo Lor… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)diconporta tutto ildi Bengala sul palco del Wind Summer Festival. Il terzo singolo dall'ultimo disco si è quindi rivelato la scelta ideale per la nuova stagione, con un suono che ben si sposa a quelli richiesti per l'estate.è ormai una vecchia conoscenza del Wind Summer Festival, dal momento che anche lo scorso anno si è presentato come grande protagonista della manifestazione con L'esercito del selfie in collaborazione con Arisa e Takagi e Ketra. L'artista siciliano è tornato sul palco con un brano tutto suo e che ha estratto dal suo ultimo album, Bengala, rilasciato ad aprile scorso e che ha già presentato con diversi singoli che hanno raggiunto la rotazione radiofonica. Il viaggio di Bengala è iniziato con il rilascio del brano promozionale con il qualeha voluto presentare il nuovo lavoro che ...