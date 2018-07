huffingtonpost

: Le dichiarazioni di Jorge Mendes e il primo post in maglia bianconera di #CR7 ? #Juventus - DiMarzio : Le dichiarazioni di Jorge Mendes e il primo post in maglia bianconera di #CR7 ? #Juventus - HuffPostItalia : Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la tragedia: 'Mai più morti come quella di mia figlia' - Noovyis : Un nuovo post (Prime Day, per essere il primo al mondo Amazon usa una strategia commerciale vecchia come il cucco)… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ha parlato per la prima voltamortefiglia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo edello sciatore, ha rotto il silenzio straziantelache ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un doloreil nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una fotopiccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I pray to God no other parent feels this pain. My heart is with you @nicolehughes8 as we walk this journey together. And thank you @scarymommy for helping us spread awareness. PLEASE READ! Link in bio! Drowning is the NUMBER ONE cause of death in children ages 1-4. We talk about vaccinations, car seats, organic foods, screen time, etc at length...but not the number one risk your childrens' lives face...a silent killer. It takes SECONDS. Please ...