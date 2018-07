Il presidente della Camera Fico | salvare vite umane comunque

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Salvataggio di vite in mare sì - comunque e sempre” : “Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre”. Il presidente della Camera Roberto Fico non ha dubbi su come intendere il soccorso in mare dei Migranti, che in tutte le condizioni e le situazioni devono essere portati in salvo. Da chi e dove vanno accolti? Il numero uno di Montecitorio è allineatissimo con le idee del governo: per Fico bisogna “insistere con l’Europa, ribadendo che l’Italia è un Paese dell’Europa, ...

Volley : Paola De Micheli rieletta presidente della Lega : Altri aspetti positivi come la commercializzazione del Video Check, la promozione della pallavolo su 'V come Volley' della Gazzetta dello Sport, un rinnovo RAI per ulteriori tre anni, la nuova ...

Torna di moda l’“incompatibilità allarmante” del presidente della Consob. Perché? : Roma. Dopo la Ragioneria dello stato, il Mef e l’Inps, è l’ora dell’assalto ai vertici della Consob. In commissione Finanze i deputati di Lega e M5s hanno sferrato un attacco frontale al neo presidente dell’Authority, insediatosi ad aprile, accusato di “incompatibilità con l’attività di vigilanza”.

Elezione diretta del presidente della Repubblica : domani se ne discute a Milano : A un'Italia Forte serve un presidente forte. E' questo il titolo della tavola rotonda in programma per domani, giovedì 19 luglio a Milano, nella Sala Gonfalone del Grattacielo Pirelli in via Filzi 22,...

Rai - eletti in cda De Biasio - Lega - - Rossi - Fdi - - Borioni - Pd - e Coletti - M5S - . Barachini presidente della Vigilanza : Igor De Biasio , Lega, e Gianpaolo Rossi , Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai . Il Senato ha eletto invece Rita Borioni , Pd, e Beatrice Coletti , M5S, scelta con il voto on line, .

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Cda Rai - oggi il voto : i candidati M5S - Barachini - Fi - presidente della Vigilanza : Si vota oggi alla Camera , seguirà il Senato, per la nomina del consiglio d'amministrazione della Rai e in testa, tra i candidati, ci sono i 2 designati dal Movimento 5 Stelle dopo le votazioni di ...

Le grandi rinunce del presidente della Croazia : esempio o bufale social? : La recente finale della Coppa del Mondo di calcio ha fatto tornare di moda un personaggio piuttosto social, vale a dire il Presidente della Croazia. A dirla tutta, un'imprecisione relativa al meme che tanto sta girando in questi giorni su Facebook emerge già da questa dicitura, in quanto Kolinda Grabar-Kitarovic non può essere considerato "Presidente". La Croazia, infatti, non è una Repubblica presidenziale ma parlamentare. Analizziamo dunque ...

