Il neosocialismo come risposta politica alle sfide del nostro tempo in Italia e nel mondo

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il Partito Democratico ha recentemente sottolineato in una missiva sulla questione medio-orientale che essi non appartengono all'Internazionale Socialista ma si limitano a cooperare col Partito del Socialismo Europeo nelle Istituzioni Comunitarie.Una doverosa chiarezza; D'altronde o il Socialismo ha una sua dimensione Internazionale oppure non è tale.La parabola ambigua del Partito Democratico circa il terreno ideale di appartenenza è uno dei problemi politici che ha contrassegnato la sua breve Storia e questa ambiguità che perdura da quasi dieci anni ha avuto dei riflessi innanzitutto sull'identità che deve assumere una forza che è espressionee culturale della sinistrana.Essa, aparere, con l'avanzare di movimenti nazional-populisti di segno identitario volutamente confuso è una condizione che porta alla sinistra non ...