Il Movimento 5 stelle frena sulla legittima difesa

Appello per il Movimento 12 stelle : Può davvero essere alternativo al governo populista un partito, parliamo del Pd, composto da numerosi dirigenti che per sconfiggere il populismo sognano di allearsi con uno dei due partiti populisti? Può davvero essere alternativo al governo populista un partito, parliamo di Forza Italia, composto d

Sondaggi politici - Movimento 5 Stelle e Lega sono pari e insieme raggiungono il 60% : I due partiti che sostengono il governo Conte, Movimento 5 Stelle e Lega , raccolgono praticamente lo stesso numero di elettori arrivando insieme al 60% del consensi. Stabile il Pd intorno al 18%, anche se per la maggioranza degli intervistati "non sta facendo alcuna opposizione ed è scomparso dalla scena politica".Continua a leggere

Beppe Grillo vuole misure alternative al carcere. Non il Movimento 5 stelle : Beppe Grillo sul suo blog ha pubblicato un post dal titolo “Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona”. Nelle ore precedenti le Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, una dopo l’altra, avevano bocciato la riforma del sistema penitenziario, sulla quale il ministro Alfonso Bonafede, appena insediato, aveva espresso la propria contrarietà. La bozza di riforma, ereditata dallo scorso ...

Il Movimento 5 stelle torna a salire nei sondaggi - ma la Lega è lì : La notizia che emerge dai dati della nostra Supermedia dei sondaggi di questa settimana non è di poco conto: qualcosa è cambiato nelle tendenze di medio periodo. Come abbiamo avuto modo di spiegare più volte, un cambiamento – anche radicale – nelle tendenze di breve periodo, ad esempio uno registrato da una settimana all’altra spesso vuol dire poco, a volte nulla. Le opinioni (e le preferenze elettorali) ...

Negozi chiusi di domenica e durante le feste : la proposta di legge del Movimento 5 Stelle : Il deputato e sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, ha presentato una proposta di legge per la reintroduzione di un tetto massimo alle aperture festive e domenica li degl esercizi commerciali. Il progetto di legge mira anche a istituire un apposito osservatorio per vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni.Continua a legge re

Il Movimento 5 stelle torna a salire nei sondaggi - ma la Lega è lì : La notizia che emerge dai dati della nostra Supermedia dei sondaggi di questa settimana non è di poco conto: qualcosa è cambiato nelle tendenze di medio periodo. Come abbiamo avuto modo di spiegare più volte, un cambiamento – anche radicale – nelle tendenze di breve periodo, ad esempio uno registrato da una settimana all’altra spesso vuol dire poco, a volte nulla. Le opinioni (e le preferenze elettorali) ...

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party per festeggiare subito dopo l'abolizione dei vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...