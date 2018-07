Il Mondo visto attraverso Worf | l’oblò della Stazione spaziale

wired

: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Lo sport può svegliare la speranza dove c’è disperazione”. Il ricord… - DiMarzio : “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Lo sport può svegliare la speranza dove c’è disperazione”. Il ricord… - RaiDue : 'Ho visto un posto che mi piace, si chiama #Mondo' ??????? @CremoniniCesare #UnaNotteASanSiro @RaiRadio2 #Rai2 - antonino365 : RT @antonino365: In un mondo pieno di merda anche se cerchi di evitarla alla fine ti sporchi lo stesso !>>> -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Si chiama Window Observational Research Facility, in breve, edi esso gli astronauti osservano, studiano e fotografano il nostro Pianeta, e non solo. Situato del modulo Destinyinternazionale e grande più o meno come un frigorifero, è un punto privilegiato per la ricerca sulla Terra e le scienze spaziali. Scopriamo perché assieme a Mario Runco, astronauta delle vecchie missioni Shuttle, che in questo video ci racconta tutte le sue funzioni, mostrandoci alcune delle più belle immagini raccoltela sua “finestra”. (Nasa) IlWired.