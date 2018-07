Il mistero dell’Hunley | il primo sottomarino del mondo ad affondare una nave nemica

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’Hunley e gli 8 membri del suo equipaggio sono spariti nel febbraio 1864 dopo aver segnalato di aver posizionato cariche esplosive sullo scafo dellaUSS Housatonic presso il porto di Charleston, risultando così ildelin grado diuna. Da quando ilè stato prelevato dal fondale dell’oceano nel 2000, gli scienziati lavorano per determinare perché non sia mai tornato in superficie. Gli scienziati che lo stanno studiando hanno dichiarato che l’equipaggio non ha rilasciato un meccanismo di emergenza che avrebbe potuto far risalire il sommergibile in superficie velocemente. I 454 kg delle cosiddette taccate avrebbero mantenuto l’Hunley in posizione verticale, ma avrebbero anche potuto anche essere rilasciati tramite tre leve per far emergere ilvelocemente in caso di emergenza, spiega l’archeologo Michael Scafuri, che ...